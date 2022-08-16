Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки

Московский Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу, приуроченную ко Дню фронтовой собаки.

Отметим, учрежденный по инициативе Музея Победы праздник отмечается уже шестой раз. В этом году интернет-пользователей ждут на виртуальных экскурсиях и мастер-классе, которые посвящены подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны, а также на тематический кинопоказ 19-го августа. Онлайн-программу можно будет посмотреть на сайте музея.

Во время программы «День в истории» виртуальные посетители узнают про историю праздника День фронтовой собаки и про армейскую собаку-диверсанта Дину. Гид расскажет о первом боевом подвиге четвероногих: в июле 1941 года на Юго-Западном фронте, у села Легедзино, 500 пограничников со 150-тью служебными собаками, несмотря на численное превосходство противника, остановили вражеское наступление почти на два дня.

Интернет-пользователи также узнают о подвигах собак и их службе в различных войсках – о собаках минно-розыскной группы, разминировавших в годы войны дороги протяженностью более 15-ти тысяч километров, истребителях вражеской бронетехники, взрывавших немецкие танки, жертвуя собой. Например, под Сталинградом только за один день четвероногие герои подорвали 27 танков. Зрители услышат также о боевом пути, пожалуй, самого известного фронтового пса – Джульбарса.

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Онлайн-экскурсия «Фронтовая собака» познакомит интернет-посетителей с диорамным комплексом музея. Гид расскажет о том, какими «профессиями» овладели собаки в годы войны.

«Йоркширские терьеры, которым мы привыкли делать прически. Трудно поверить, но именно представитель этой породы, собака наших союзников по кличке Смоки, прыгала со специально сделанным парашютом с девятиметровой высоты», - отмечает экскурсовод Музея Победы Ксения Бабич.

Гости узнают о самой известной школе собаководства времен войны и о выдающихся кинологах, о рекордах наиболее талантливых питомцев - количестве спасенных ими раненых, обезвреженных мин и т.д. Посетители «познакомятся» с легендарной Диной - первой собакой-диверсантом, сумевшей вернуться после успешного выполнения задания, и не менее знаменитым Мухтаром, участником Парада Победы.

А самым маленьким интернет-гостям о подвигах четвероногих героев в годы войны расскажут во время специального мастер-класса, а заодно и научат лепить собачку из цветного пластилина.

Интернет-зрители также увидят фильм «Африка» режиссера Дарьи Биневской. События этой ленты разворачиваются зимой в тяжелейший период блокады Ленинграда в деревне Валерьяновка, где из всех жителей остались только мать и трое детей. Мать уже очень слаба, поэтому в один из дней старший брат берет с собой среднего, и они отправляются через заминированное поле, чтобы раздобыть хоть какую-то еду для семьи. Братьев ждет невероятная находка - после недавних обстрелов на месте боя лежит еле живая огромная овчарка. На шее у нее жетон отдельного батальона собак миноискателей. Герои оказываются перед совсем недетским выбором - спасти собаку или семью.

Напомним, ранее Музей Победы сообщал, что рисунки юных жителей Челябинской области вошли в виртуальную выставку «Портрет фронтовой собаки», размещенную на сайте музея 11-го августа. Всего на выставке представлено свыше двух с половиной тысяч рисунков участников международного конкурса о подвигах собак.

«Зрители увидят работы о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны - собаках-санитарах, подрывниках, связистах и др. Среди художников - и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера. Свои произведения на конкурс прислали художники из 79 регионов России. На конкурс также поступили рисунки из Японии, Казахстана, Республики Беларусь, Молдавии, Республики Узбекистан, Киргизской Республики и других стран», - рассказали в пресс-службе Музея Победы.

До 18-го августа посетители сайта Музея Победы смогут проголосовать за понравившуюся работу. По итогам народного голосования будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, жюри выберет победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и взрослые. Специальные призы также подготовят ТК «Звезда», Российское Движение Школьников, «ЮНАРМИЯ».

Итоги конкурса будут подведены 20-го августа. Победителей и участников ждут замечательные подарки от Музея Победы и партнеров конкурса.