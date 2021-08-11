Вместе с Музеем Победы Исторический музей Южного Урала участвует в акции «День фронтовой собаки»

На следующей неделе, 19 августа, Государственный исторический музей Южного Урала приглашает собаководов и их четвероногих друзей на праздник «День фронтовой собаки».

Этот праздник был учрежден Музеем Победы в 2017 году в честь невероятного подвига овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 подорвала вражеский эшелон и сумела остаться при этом невредимой.

А вообще в годы войны как минимум 68 тысяч собак несли службу в разных родах войск. Они бесстрашно бросались под фашистские танки, подрывали вражеские поезда, выносили раненых с поля боя и разминировали освобожденные города. В их честь назван праздник, который музей приглашает отметить на своих открытых площадках.

В программе: встреча с кинологами и их служебными собаками из ГУ МВД России по Челябинской области. Юные члены клуба служебного собаководства покажут, чему они обучают своих питомцев.

Позднее на другой площадке пройдет дефиле, организованное клубом собаководства «НАЙС» и лотерея по оказанию разовой бесплатной услуги грумера для собак, которые будут участвовать в празднике.

Завершится праздник мастер-классом грумеров по уходу за собаками.

Вход на оба мероприятия свободный для всех желающих. Начало в 15:00