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На Аркаиме появится экологическая тропа

Общество
Сегодня, 13:33

Проект экологической тропы на территории, прилегающей к заповеднику «Аркаим» (Челябинская область), представили на круглом столе по проблемам и перспективам развития туризма на этой территории, состоявшемся в ЧелГУ. Совместную работу по подготовке проекта провели экологи, ботаники и археологи вуза.

Автором проекта экологической тропы стала студентка факультета экологии ЧелГУ Яна Фатахутдинова – о своем замысле она рассказала на защите диплома. Её работу на круглом столе представила старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского госуниверситета Анна Плаксина. Она рассказала: «Наша территория находится в Брединском районе. По планам, протяжённость тропы составит почти 4 километра и будет включать 7 станций, которые демонстрируют типичное разнообразие ландшафтов степной зоны Южного Зауралья. Среди объектов тропы планируется представить историко-культурные объекты (реконструкции), почвенные разрезы, мониторинговые площадки, ботанические площадки, сад камней, информационные стенды».

Сейчас университету принадлежит 40 гектаров земли, примыкающей к заповеднику Аркаим, однако место активно не использовалось много лет. Поэтому было принято решение об освоении его в научно-учебных целях. В основном экологическая тропа будет использоваться для научных изысканий и полевой практики студентов. «Аркаим начался с университета и, к сожалению, вуз временно дистанцировался от этого объекта, но сейчас самое время сюда вернуться. Постепенно будем развивать территорию, чтобы возобновить научную и культурную составляющую. Программа долгосрочная – не на год и не на два», – отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

 

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