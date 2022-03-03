03.03.2022
Автоваз приостановит сборку автомобилей на 4 дня
03.03.2022
В Брединском районе будут судить мужчину, который убил скалкой девятилетнюю девочку и закопал тело в скотомогильнике
03.03.2022
Ректор ЧелГУ подарил Историческому музею Южного Урала семь фрагментов Аризонского метеорита
03.03.2022
Все участники ватерпольного «Финала четырех» России определятся в Киришах
03.03.2022
Фестиваль уличной еды под Миассом обещает гостям незабываемые гастрономические удовольствия
03.03.2022
На Аркаиме снимут познавательное кино о раскопках и археологическом туризме
На Аркаиме снимут познавательное кино о раскопках и археологическом туризме
24.02.2022
В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»
17.02.2022
Энциклопедию истории Южного Урала и фильм о древней колеснице Аркаима представят в Москве
10.02.2022
Аудиторы КСП проверят минкульт и Аркаим
19.01.2022
Сотрудница «Аркаима» выиграла грант Потанина
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022