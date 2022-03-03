На Аркаиме снимут познавательное кино о раскопках и археологическом туризме

YouTube-канал LIFE dос планирует снять на Аркаиме (Челябинская область) документальный фильм, рассказывающий о раскопках и археологическом туризме.

Съемки будут проходить на территории заповедника «Аркаим» в два этапа. Первый стартует в середине марта. Второй состоится летом, когда археологи начнут полевые работы. Вместе с исследователями в экспедицию отправится съемочная группа, чтобы запечатлеть весь процесс.

«Первую съемочную группу мы ждем 18 марта. Гости собираются подняться на Шаманку и Грачиную гору, поснимать жилища Каменного века. Планируются съемки с коптера. Будем надеяться, что погода не подведет. Она в марте непредсказуемая: может пойти снег или подняться сильный ветер. К этому времени окончательно определимся по проведению летней экспедиции», - рассказал директор заповедника Валерий Волик.

Как отмечают в пресс-службе «Аркаима», канал LIFE doc регулярно публикует интересные и познавательные документальные фильмы обо всем на свете - от космических путешествий до научных прорывов.

Режиссер будущей картины об Аркаиме - Александра Ли - известна как создатель полнометражных фильмов «Деревня», «Все еще ты. Как живут люди с деменцией» и других. Результатом совместной работы станет документальный фильм, который можно будет увидеть на YouTube.