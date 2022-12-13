На берегу Миасса в Челябинске будут зимовать гигантские медведицы

В Челябинске на берегу реки Миасс в скором времени поселят двух гигантских медведиц. Арт-объекты в качестве подарка родному городу на Новый год приготовила компания «Фортум».

Большая медведица, чей рост составляет пять метров, и малая, четырехметровая, медведица будут зимовать в арт-сквере на новой набережной. Компанию косолапым красавицам составят три двухметровые (и тоже сияющие) лампочки.

Медведиц посадят на специальные подиумы, рассказали в мэрии, уточнив, что монтаж арт-объектов закончат до конца текущей недели. Разобрать фигуры планируют после 15 марта 2023-го.

Напомним, зимой 2021 года на набережной Миасса установили синих китов. Те арт-объекты оказались категорически не нужны горожанам – челябинцев не устроил ни внешний вид морских млекопитающих, ни их дороговизна. В результате мэр Наталья Котова потребовала демонтировать несчастных китов. К белым медведицам горожане, наверняка, будут более благосклонны. Как минимум, потому что это подарок, а не трата бюджетных денег. Ну и выглядят косолапые подруги весьма симпатично – по крайней мере, на эскизах.