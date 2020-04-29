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Новое слово в уборке дорог и тротуаров

На челябинские дороги вышли новые КДМ с чудо-щетками

Фото: 
Пресс-служба администрации Челябинска
Общество
Сегодня, 14:48

На челябинские дороги вышли новые КДМ с чудо-щетками, способными дотянуться до барьерных ограждений, находящихся на расстоянии до трех метров, чтобы вычистить и помыть их.

Уборочную технику стоимостью около сорока миллионов рублей закупила компания "Строймеханизация", отвечающая за уборку и обслуживание дорог и тротуаров на территории пяти районов Челябинска: Ленинского, Тракторозаводского, Металлургического, Курчатовского и Калининского.

Три комбининированные дорожные машины производства миасского завода "Спецагрегат" на базе автомобиля "Урал" вышли на работу на этой неделе. Еще два автомобиля проходят наладку и техническое обслуживание и скоро также отправятся наводить чистоту на улицах южноуральской столицы.

Как сообщили в пресс-службе челябинской мэрии, машины оснащены десятикубовыми баками, перед выходом на линию заправляемыми водой или спецраствором, и специальными щетками для мойки перильного и барьерного ограждений вдоль дорог и тротуаров. 

"Щетки установлены на подвижной телескопической стреле, что значительно увеличивает возможности уборочной техники", - рассказали в пресс-службе администрации города.

В прошлые годы подобная техника практически не работала в Челябинске - как следствие, барьерные ограждения не мылись.

 

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