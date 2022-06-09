На День России в Челябинске установят 8-метровый флаг

В Челябинске в это воскресенье, 12 июня, с размахом отметят День России. Яркие культурные события пройдут на территории Арт-сквера, в Саду Победы, парке «Металлург» им. Тищенко и городском саду им. А.С. Пушкина. Начало программ - в 13:00. Кульминацией праздника станет вынос на набережную реки Миасс гигантского флага России. Триколор размером пять на восемь метров украсит площадку возле сцены Арт-сквера.

Перед челябинцами выступят местные танцевальные и вокальные коллективы и призёры открытого смотра-конкурса, приуроченного к празднованию Дня России. Гостей праздника также будут развлекать театральные ходулисты, мультяшные персонажи и герои русских сказок. Кроме того, здесь пройдут мастер-классы по рисунку на асфальте и по росписи деревянных заготовок акриловыми красками. А детям предложат нанести на лицо патриотичный аквагрим.

Организаторами мероприятий выступают Управление культуры администрации Челябинска и Центр культурно-информационной деятельности.