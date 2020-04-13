На этой неделе в Челябинске апробируют систему пропусков

В течение наступившей недели в Челябинской области начнется апробация системы пропусков, которая создана специалистами для контроля за гражданами в период обязательной самоизоляции.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге 13 апреля.

Глава региона еще неделю назад говорил о введении системы пропусков на территории области. К настоящему моменту такая система специалистами создана, определена ее структура.

«На этой неделе мы проведем апробацию и тестирование. Решение о запуске, этапность будет принято с учетом динамики, уже после 19 апреля. Будет ли введена система, покажет эта неделя», - уточнил Алексей Текслер. Напомним, режим обязательной самоизоляции в регионе пока введен по 19 апреля 2020 года. Сначала планируется ввести автомобильные пропуска, потом все остальные.

По словам главы региона, система поможет реализовать ограничения, которые вручную отрегулировать невозможно. «Например, изначально закладываем один раз в неделю на смену места дисклокации из дома на дачный участок, - уточнил губернатор. - С одной стороны, это позволит удовлетворить запрос граждан, а с другой - не допустить массовых поездок туда обратно-обратно, которые могут свести на нет все наши усилия».

Алексей Текслер объяснил принципы работы системы. Необходимо будет зарегистрироваться в системе, подать заявку в интернете, получить идентификатор, который можно будет предъявить любому представителю власти.

Пропуска будут постоянные и разовые. «Планируют упрощенный порядок получения для людей старшего возраста. При необходимости волонтеры смогут оказать им помощь в оформлении пропуска», - рассказал губернатор.

Пропуски можно будет также получить через колл-центр и СМС. «Постараемся сделать систему максимально простой и понятной, дадим информацию позже», - пообещал глава региона.