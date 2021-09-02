На городские маршруты Златоуста выехали новые автобусы

В Златоусте (Челябинская область) на маршруты вывели новые автобусы. Девять МАЗов приобретены при поддержке губернатора Алексея Текслера, также значительные средства выделили из городского бюджета.

О появлении на линии новых автобусов сообщил глава города Максим Пекарский на своей старице в социальной сети.

«Автобусы красивые, комфортные, скоростные и надёжные. А еще они полунизкопольные, что особенно важно маломобильным пассажирам, мамам с колясками и пожилым людям», - написал глава Златоуста.

Восемь автобусов будут обслуживать городские маршруты, девятый пойдет на пригородные направления, связав Златоуст с селом Куваши, Тайнаком и Центральным. Это большой шаг на пути решения проблемы нехватки общественного транспорта.

Накануне мэр вместе с другими пассажирами съездил на новом автобусе в посёлок Центральный. «Путь не близкий, но было довольно удобно», - поделился впечатлениями от поездки глава и попросил жителей присылать ему свои отзывы о новом транспорте.