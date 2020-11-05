ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На кафедральном соборе Челябинска установили колокола

Фото: 
Анатолий Шулепов
Общество
Сегодня, 11:22
Размер текста

В праздник Казанской иконы Божией Матери, четвертого ноября 2020 года, состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора Рождества Христова, строящегося на северо-западе Челябинска (возле ледовой арены «Трактор»). Молитвенный чин совершил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

Освященные купола и кресты изготовлены мастерами Трёхгорного. Выполнены они из нержавейки, покрытой нитридом титана.

Как сообщили агентству в пресс-службе челябинской епархии, Владыка Григорий во дворе будущего храма прочитал положенные молитвы и окропил купола и кресты освященной водой.

«Крест – это знамя победы Христа над смертью, это красота церковная и утверждение верных. Именно крест, а не купол, является главой православного храма. Храмы Божии строятся для того, чтобы люди, которые живут рядом с этими храмами, становились лучше. Глядя на храм, увенчанный крестом, они будут вспоминать о Боге, а значит, добро в их душах будет побеждать зло, а любовь преодолеет ненависть», – сказал глава Челябинской митрополии.

От лица православных верующих Южного Урала владыка поблагодарил всех жертвователей, усердием которых строится и украшается кафедральный собор Рождества Христова. Уже не за горами то время, сказал владыка, когда христиане получат возможность собираться на богослужения под его сводами.

В епархии напомнили, первый молебен на месте строительства состоялся 18 сентября 2013 года, а 25 декабря 2014 года в почву погрузили первую сваю. В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016-м возвели нижний придел храма. В 2017 году там состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. В 2019 году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки, который проводит ООО «УТПК» (группа компаний «А1»).

«Это главный храм Челябинской области, и он должен соответствовать своему статусу. Сейчас мы дорабатываем проект, это требует определенного времени. Убранство будет сложным и высокохудожественным. Фасад декорируем иначе, чем планировалось, здание будет украшено лепниной. Изменится и внутреннее наполнение. Сейчас дорабатываем окончательный вариант иконостасов», – рассказал заместитель директора группы компаний «А1» Алексей Анатольевич Байда.

Внешнее и внутренне убранство храма станут легко узнаваемыми. В отделке будет использовано каслинское литьё и златоустовская гравюра, а также добытые на Урале мрамор и гранит. Будущий облик Христорождественского собора митрополит Григорий и глава региона обсуждали со специалистами, осматривая строящееся здание. Побывали в нижнем приделе, где расположена огромная купель, в которой можно будет крестить взрослых полным погружением. Затем поднялись в верхний храм, где познакомились с эскизами интерьеров собора.

Сразу после освящения куполов в храме начались монтажные работы. Христорождественский собор будет не только самым вместительным, но и самым высоким храмом Челябинска. После поднятия самого крупного креста его высота составит 69 с половиной метров.

В настоящее время на строительстве трудятся около 50 работников. Основные усилия направлены на доработку проекта. Решено оборудовать здание лифтом. Кроме того, на кровле собора появится смотровая площадка, можно будет обозревать окрестности с высоты 23 метра. Уже скоро будет запущена отопительная система здания. А в начале следующего года, когда отделочные работы развернутся в полную силу, на площадку ежедневно будут выходить 200-300 специалистов. Об этом рассказал Станислав Тарасюк, заместитель директора по строительству ООО «УТПК». «Ведутся кровельные работы, работы по наружным сетям. Планируем в начале зимы соорудить черновые полы, готовить площадку к чистовой отделке», – рассказал Станислав Владимирович.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
03.11.20 16:19
Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери
Общество
03.11.20 14:52
Митрополит Григорий освятит купола и кресты собора Рождества Христова
Общество
27.10.20 11:59
Челябинский храм Александра Невского на Алом поле обретет былое величие
Федерация
26.08.20 14:09
Масштаб: РПЦ начнет проповеди среди папуасов
Вчера, 10:20
Челябинская область стала лучшим регионом по взаимодействию с некоммерческими организациями
03.11.20 20:07
Челябинцам станет проще путешествовать по Алтаю
03.11.20 17:07
Ленинский район Челябинска отмечает 85-летний юбилей
03.11.20 16:48
Команда Челябинской области заняла третье место во всероссийском «Робофесте»
03.11.20 16:19
Православные 4 ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери
03.11.20 15:06
В Челябинской области рабочие пробуют прожить один месяц на потребительскую корзину
03.11.20 15:05
В Сатке откроется первая восстановительная реабилитационная комната для «особых» детей
03.11.20 14:52
Митрополит Григорий освятит купола и кресты собора Рождества Христова
03.11.20 14:25
Текслер наградил медработников за самоотверженность и профессионализм в борьбе с ковидом
03.11.20 13:31
Ковид уносит жизни челябинцев
Общество
Сегодня, 10:39
Студотряды готовят к запуску новую инфекционку в Челябинске
Среда обитания
Сегодня, 10:47
Солнечные батареи в туристических приютах могут принести «Таганаю» международную премию
Новости
Сегодня, 11:46
Происшествия
У бизнесмена из Златоуста второй раз за год угнали внедорожник
Сегодня, 11:44
Культура
Челябинский «Соломенный жаворонок» даже в онлайн-режиме имел успех
Сегодня, 11:34
Культура
Премьера «Омнибуса» и театральная премия «Бенефис»
Сегодня, 11:07
Общество
В Челябинске жители квартир, наиболее пострадавших от взрыва кислородной станции, получили денежные компенсации
Сегодня, 10:49
Экономика
Фирма «Мегастрой» сэкономила на асфальте при ремонте дороги в Еткуле
Материалы рубрики
Сегодня, 11:07
Общество
В Челябинске жители квартир, наиболее пострадавших от взрыва кислородной станции, получили денежные компенсации
Вчера, 20:06
Общество
За сутки умерло шесть пациентов с ковидом из Челябинска, Южноуральска и Нязепетровска
Вчера, 11:22
Общество
В Челябинской области за сутки выявлено 175 пациентов с ковидом
03.11.20 20:07
Общество
Челябинцам станет проще путешествовать по Алтаю
03.11.20 17:07
Общество
Ленинский район Челябинска отмечает 85-летний юбилей
Теги
РПЦ
Православные
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика