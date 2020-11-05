На кафедральном соборе Челябинска установили колокола

В праздник Казанской иконы Божией Матери, четвертого ноября 2020 года, состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора Рождества Христова, строящегося на северо-западе Челябинска (возле ледовой арены «Трактор»). Молитвенный чин совершил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

Освященные купола и кресты изготовлены мастерами Трёхгорного. Выполнены они из нержавейки, покрытой нитридом титана.

Как сообщили агентству в пресс-службе челябинской епархии, Владыка Григорий во дворе будущего храма прочитал положенные молитвы и окропил купола и кресты освященной водой.

«Крест – это знамя победы Христа над смертью, это красота церковная и утверждение верных. Именно крест, а не купол, является главой православного храма. Храмы Божии строятся для того, чтобы люди, которые живут рядом с этими храмами, становились лучше. Глядя на храм, увенчанный крестом, они будут вспоминать о Боге, а значит, добро в их душах будет побеждать зло, а любовь преодолеет ненависть», – сказал глава Челябинской митрополии.

От лица православных верующих Южного Урала владыка поблагодарил всех жертвователей, усердием которых строится и украшается кафедральный собор Рождества Христова. Уже не за горами то время, сказал владыка, когда христиане получат возможность собираться на богослужения под его сводами.

В епархии напомнили, первый молебен на месте строительства состоялся 18 сентября 2013 года, а 25 декабря 2014 года в почву погрузили первую сваю. В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016-м возвели нижний придел храма. В 2017 году там состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. В 2019 году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки, который проводит ООО «УТПК» (группа компаний «А1»).

«Это главный храм Челябинской области, и он должен соответствовать своему статусу. Сейчас мы дорабатываем проект, это требует определенного времени. Убранство будет сложным и высокохудожественным. Фасад декорируем иначе, чем планировалось, здание будет украшено лепниной. Изменится и внутреннее наполнение. Сейчас дорабатываем окончательный вариант иконостасов», – рассказал заместитель директора группы компаний «А1» Алексей Анатольевич Байда.

Внешнее и внутренне убранство храма станут легко узнаваемыми. В отделке будет использовано каслинское литьё и златоустовская гравюра, а также добытые на Урале мрамор и гранит. Будущий облик Христорождественского собора митрополит Григорий и глава региона обсуждали со специалистами, осматривая строящееся здание. Побывали в нижнем приделе, где расположена огромная купель, в которой можно будет крестить взрослых полным погружением. Затем поднялись в верхний храм, где познакомились с эскизами интерьеров собора.

Сразу после освящения куполов в храме начались монтажные работы. Христорождественский собор будет не только самым вместительным, но и самым высоким храмом Челябинска. После поднятия самого крупного креста его высота составит 69 с половиной метров.

В настоящее время на строительстве трудятся около 50 работников. Основные усилия направлены на доработку проекта. Решено оборудовать здание лифтом. Кроме того, на кровле собора появится смотровая площадка, можно будет обозревать окрестности с высоты 23 метра. Уже скоро будет запущена отопительная система здания. А в начале следующего года, когда отделочные работы развернутся в полную силу, на площадку ежедневно будут выходить 200-300 специалистов. Об этом рассказал Станислав Тарасюк, заместитель директора по строительству ООО «УТПК». «Ведутся кровельные работы, работы по наружным сетям. Планируем в начале зимы соорудить черновые полы, готовить площадку к чистовой отделке», – рассказал Станислав Владимирович.