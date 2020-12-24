На Комсомольского проспекте в Челябинске обустроят дорожки для велосипедистов

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На Комсомольского проспекте в Челябинске обустроят дорожки для велосипедистов

В Челябинске по обеим сторонам Комсомольского проспекта в 2021-м году обустроят велополосы (на участке от улицы Чичерина до Чайковского).

Как сообщили сегодня, 24-го декабря, в городском управлении архитектуры и градостроительного проектирования, идеи по развитию в столице Южного Урала велосреды его специалисты собирали в течение последних полугода. В этом им помогал бот, разработанный КБ «Стрелка».

«Тестирование велобота заканчивается, но благодаря ему мы выяснили, как важно для вас передвигаться на велосипедах, охватывая все районы и популярные локации. Мы взяли многие ваши предложения для разработки велоинфраструктуры и отправили комитету дорожного хозяйства», – рассказали в управлении архитектуры Челябинска, в качестве примера приведя Комсомольский проспект.

Специалисты управления пообещали продолжить работу над велоинфраструктурой в следующем году.

«Попробуем по-другому собирать обратную связь, чтобы охватить больше велосипедистов Челябинска. Чем больше предложений вы пришлёте, тем круче мы сделаем концепцию велоинфраструктуры города», - подчеркнули архитекторы.

Что касается Комсомольского проспекта, то в новом году, кроме велополос с обеих сторон, в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на некоторых пешеходных переходах планируется обустройство рефюжей (островков безопасности). Также здесь будут приведены в нормативное состояние ширина полос, въезды/выезды на прилегающие территории.

Кроме того, на Комсомольском проспекте в 2021-м году должны появиться левоповоротные полосы для увеличения пропускной способности.

На колодцах инженерных коммуникаций установят люки «плавающего» типа - на одном уровне с проезжей частью.

Предусмотрено и конструктивное разделение прилегающих к проезжей части парковок от самой проезжей части.

По всей длине проспекта планируется обустройство разделительной полосы. На некоторых участках, при наличии технической возможности, потоки встречных полос разделит газон.

Как уточнили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, данные мероприятия на Комсомольском проспекте будут проводиться с учетом предложений управления по архитектурно-градостроительному проектированию челябинской мэрии.