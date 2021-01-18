Из Челябинска за неделю вывезли 58 тысяч тонн снега

Более 27 тысяч южноуральцев справились с ковидом

На Крещение челябинцев просят соблюдать меры «ковидной» безопасности

В ночь с 18 на 19 января верующие южноуральцы отметят праздник Крещения Господня. На территории Челябинска готовы пять купелей. Для обеспечения безопасности горожан будет организовано дежурство спасателей, бригады скорой помощи, сотрудников и полиции.

Об этом сообщил сегодня, 18 января, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«В купели можно будет окунуться с 18 часов 18 января и до трех часов дня 19 января. Мы просим горожан, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, соблюдать меры санитарной безопасности», - сказал Александр Астахов.

Для православных будут работать пять безопасных купелей:

- в Центральном районе на Шершневском водохранилище - на территории пляжа «Западный»;

- в микрорайоне Сосновка по ул. Красных казаков, 1;

- на озере Смолино рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк» по ул. Чапаева,114;

- на озере Первое в Тракторозаводском районе - напротив входа на городской пляж по переулку Мамина, 1а;

-на озере Первое и на пляже «Восточный берег» по проспекту Давыдова, 7.

Челябинцы будут находиться под бдительной охраной во время празднования Крещения. Возле каждой купели будут дежурить сотрудники МЧС, спасатели, медики, полицейские. Стражи порядка также будут следить за тем, чтобы машины парковались, как положено, чтобы не возникало столпотворения).

«Гарнизон полиции Челябинска готов к охране общественного порядка в Крещение», - добавил начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

Спасатели предполагают, что в каждую из пяти купелей в этом году окунуться порядка трех тысяч человек. На Крещение синоптики не обещают сильного похолодания. Средняя температура воздуха составит порядка минус 20 градусов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», южноуральцам рекомендуют воздержаться от крещенских купаний.

Кто все-таки решится окунаться, медики напоминают правила безопасности

Прежде чем подвергнуть свой организм такому сильному стрессу, стоит проконсультироваться с врачом. За два часа до купания следует плотно поесть. Это повысит морозоустойчивость организма. К купели необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви. Специалисты не советуют находится в купели более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Запрещено окунаться в состоянии алкогольного опьянения.

Погружаться в купель нужно осознанно. Иначе погружение в купель – не более чем экстрим и развлечение. К тому же, стоит помнить и о том, что купание в проруби на Крещение очищает от грехов, это распространенное заблуждение.