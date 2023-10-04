04.10.2023
На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста
04.10.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева
04.10.2023
На Алтае задержан челябинец, готовивший взрыв мэрии Рубцовска
04.10.2023
Владимир Путин оценил мехатронные станции озерского производства
04.10.2023
В Ленинском районе Челябинска ширится пространство для заводчан-автомобилистов
04.10.2023
Десантная группа ВСУ пыталась проникнуть в Крым на катере и трех гидроциклах
На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста
20.09.2023
В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5
15.09.2023
Завершен ремонт участка трассы М-5 в Челябинской области
11.09.2023
В Челябинской области на М-5 заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля
06.09.2023
В Ашинском районе седьмого сентября ограничат движение на трассе М-5
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023