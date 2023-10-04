На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста

С момента начала реконструкции М-5 в Ашинском районе движение транзитный транспорт ездил по «старой» дороге. «Досрочно завершенный первый этап буровзрывных работ позволил переключить транспортный поток на вновь построенную часть моста на км 1575 – км 1576», - пояснили в ведомстве. Одновременно начато строительство левой части моста с подходами на месте существующей трассы.

В настоящий момент на участке с 1564 по 1609 километр трассы М-5 продолжается реконструкция. Дорожники снижают перепады высот, расширяют трассу до четырех полос и строят новые развязки.

«Строительство идет, в том числе с использованием буровзрывных работ – горы «срезаются», а в низинах строятся эстакады высотой до 45 метров», - пояснили в УпрДор.

Упрдор напоминает, что каждый четверг с девяти до 14 часов ограничивают движение транспорта на участке реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе (1565 км – 1576 км) в связи с проведением буровзрывных работ.