На маршрут №123 «Копейск – парк Гагарина» вернулись большие автобусы

На маршрут №123 «Копейск (автовокзал) – парк имени Гагарина» во вторник, 15 ноября, вернулись большие автобусы.

С сегодняшнего дня по будням на данный маршрут - для стабилизации транспортного обслуживания между Копейском и Челябинском - будет выходить четыре автобуса большого класса с получасовым интервалом движения в часы пик.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», расписание составлено с учетом начала и окончания занятий в ЮУрГУ. Предусмотрены поздние рейсы: 20:45 и 22:45.

Первый рейс из Копейска - в 6:00, из Челябинска - в 7:00.

Последний рейс из Копейска – в 21:45, из Челябинска - в 22:45.

Подробное расписание будет размещено здесь.

Отметим, данное решение является временным.

Работа по увеличению числа автобусов большого класса между Копейском и Челябинском продолжается.