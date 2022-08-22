На месте будущего инклюзивного сквера в Челябинске начались земляные работы

В Челябинске на месте будущего инклюзивного сквера в рамках основного контракта «Благоустройство» активно ведутся земляные работы, к которым подрядчик приступил в конце прошлой недели.

Как сообщил в понедельник, 22 августа, глава Центрального района Виктор Ереклинцев, также уже заключен контракт по озеленению данного общественного пространства, которое начали обустраивать на пересечении улиц Труда и Володарского.

«Сегодня с утра состоялся контракт по установке автономного санитарно-гигиенического комплекса с учетом водоснабжения и водоотведения», - рассказал чиновник на аппаратном совещании в мэрии.

Также глава Центрального района сообщил о предстоящем заключении контракта по освещению и видеонаблюдению.

«Таким образом, на сегодняшний день у нас отыграны практически все контракты. Единственное, 17-го августа не состоялся аукцион по установке малых архитектурных форм. Там достаточно сложное оборудование. Все это связано со сроками. Сегодня-завтра, думаю, примем решение по разделению этого контракта на несколько. В принципе, пока ведутся земельные работы, работы по освещению – к моменту установки в инклюзивном сквере МАФов должны успеть сделать все необходимое для этого», - отметил Виктор Ереклинцев