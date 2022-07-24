На муниципальном пляже на озере Смолино нет спасателей и буйков

На муниципальном челябинском пляже на озере Смолино возле ДК ЧКПЗ нет спасателей и буйков – зона безопасного плавания никак не обозначена (пусть и заход в воду долгий – чтобы попасть на глубину, нужно пройти довольно большое расстояние от берега).

В субботу, 23 июля, отдыхающих на пляже было немало: тут можно было заметить и взрослые компании, и семьи с детьми. Здесь есть развлекательные услуги, за отдельную плату можно отдохнуть в зоне с мангалом. Вода в озере неплохая, однако береговая полоса выглядит не лучшим образом, при заходе в Смолино можно учуять неприятный затхлый запах сероводорода. Однако желающих поплавать немало – несмотря на чувствующийся кое-где запах канализации. При этом часть отдыхающих лишь загорает на покрывалах – в воду заходить брезгует.

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На пляже нет зонтиков, лежаков – лишь песок, на котором множество окурков (не все челябинцы отдыхают культурно).

«Туалет платный. 15 рублей (надо сказать, туалет чистый, его регулярно моют – прим.). Многие, наверное, справляют нужду в воду. Охраны никакой нет», - рассказала посетительница пляжа.

Охраны нет, спасательных постов тоже нет. Если случится какой-нибудь инцидент (например, кража обуви, как случилось в эту субботу, когда у отдыхающей пропали сланцы), получается, что просить о помощи некого. Многие посетители пляжа вволю распивали спиртные напитки и с удовольствием дымили сигаретами – при этом, надо сказать, вели себя люди спокойно и тихо.

Отметим, ранее в администрации Челябинска заявляли, что на всех городских пляжах должны быть установлены спасательные посты.

Вот подборка пляжей Челябинска, где можно позагорать и поплавать:

Первое озеро

Городские пляжи:

- пляж «Первоозерный», переулок Мамина, 1а;

- пляж «Чуриловский», Чурилово, улица Черничная;

- пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт.

Частные пляжи:

- пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова.

Озеро Смолино

Городские пляжи:

- пляж «Новороссийский», улица Новороссийская (рядом с домом № 79);

- пляж «Смолинский», поселок Смолино, переулок Дачный, 2а/2;

- пляж «Спортивный», улица Магнитогорская.

Частные пляжи:

- пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по улице Хуторной;

- пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по улице Хуторной;

- пляж ГК «Березка», улице Чапаева, 118;

- пляж ГК «Смолино парк»;

- пляж «Tanzania Relax Beach», улица Чапаева, 96б.

Шершневское водохранилище

Городские пляжи:

- пляж «Шершнёвский», улица Шершнёвский бор, 6/1;

- пляж «Городской», улица Худякова*;

- пляж «Белый парус», улица Центральная, 3в/1, (Шершни).

Частные пляжи:

- пляж «Каспийский берег», улица Центральная, 3в/1, (Шершни)*

- центр активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища*;

- пляж «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ).

*Пляжный отдых без купания.