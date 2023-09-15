На набережной Миасса в Челябинске восстанавливают исторически ценную подпорную стенку

На набережной реки Миасс в Челябинске, за филармонией, в настоящее время ведутся восстановительные работы на объекте культурного наследия – подпорной стенке вдоль южного берега водоема.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект согласован и контролируется госкомитетом охраны объектов культурного наследия региона.

Проектом предусмотрены мероприятия по консервации, реставрации и воссозданию культурного слоя подпорной стены, а именно разборка и перекладка самой стенки и двух верхних рядов по графической схеме аутентичным камнем до уровня основной подпорной стены; воссоздание отсутствующих участков каменной кладки простейшей сложности на историческом растворе аутентичным камнем; выкорчевка корней, веток, ликвидация растительности; зачеканка швов историческим раствором; обработка поверхностей участков стены гидрофобизирующими составами; пескоструйная обработка поверхности стены после выполнения реставрационных работ; разработка грунта до основания стены с целью перекладки ее завалившихся участков.

Восстановлением подпорной стенки занимается ООО «Объединение по реставрации» - специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию. Все предусмотренные контрактом, заказчиком которого является МБУ «ЭВИС», работы организация должна завершить до 30 сентября.

Отметим, стоимость данного муниципального контракта составляет 1 244 308,09 рубля, заявки от желающих провести спасательные археологические работы на этом объекте культурного наследия принимались с третьего по 11 августа, в результате была подана лишь одна заявка – соответственно, снижения цены контракта не произошло.