На площади Революции Челябинска монтируют трибуны для зрителей парада Победы

В Челябинске на площади Революции сегодня, третьего мая, начат монтаж трибун для зрителей, которые будут наблюдать за парадом в честь Великой Победы 9 мая.

Как сообщает городское управление культуры, на время монтажа трибун временно ограничен спуск для колясок в подземном пешеходном переходе со стороны музея искусств.

Напомним, парад Победы состоится на главной площади южноуральской столицы девятого мая в 11 утра. Генеральная репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона пройдет шестого мая.