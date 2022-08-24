24.08.2022
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Златоусте
24.08.2022
За сутки заболело ковидом 396 южноуральцев, выздоровело 105, умер один
24.08.2022
По целевому набору от ГРЦ Макеева в вузы поступили в вузы 25 выпускников
24.08.2022
МУП «ПОВВ» продолжает устранять повреждение водопровода в Металлургическом районе
24.08.2022
На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев
24.08.2022
В Челябинске скоро закончится большая реконструкция НХТ
На почте теперь можно купить полис страхования от несчастных случаев
11.05.2022
Почтальоны Челябинской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей
10.09.2021
Жители посвятили Челябинску двухметровую открытку
09.09.2021
В Челябинске торжественно погасили марку «Город трудовой доблести»
09.07.2021
Владимир Образцов: Южноуральские почтовики – это крепкие профессионалы и неравнодушные люди
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022