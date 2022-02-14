На «поле боя» районных властей Челябинска с ларьками-«нелегалами» случилось затишье

Районные администрации Челябинска снизили активность в борьбе с незаконно размещенными нестационарными торговыми объектами – уведомлений в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям от властей внутригородских районов областного центра пока не поступает.

При этом, как сообщила сегодня, 14-го февраля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, Советский район активно проработал три территории и обнаружил там гаражи и водоматы, о чем уведомил КУИЗО города.

Также чиновница отметила активное участие в борьбе с нелегальными ларьками депутатов Калининского района. Надежда Рыльская уточнила, что речь идет о павильонах на проспекте Победы – данную территорию она назвала проблемной с точки зрения засилья незаконных объектов торговли.

Всего, по словам Рыльской, в Челябинске на прошлой неделе был демонтирован 21 незаконный НТО, в том числе 13 – силами МКУ «Городская среда» и восемь – силами третьих лиц.

«С начала действия Порядка демонтажа, когда право сносить незаконные НТО появилось у третьих лиц, в КУИЗО поступило 399 заявлений – уведомления о демонтаже (все они находятся в работе) получили 358 человек», - сообщила Надежда Рыльская.

Жители Челябинска, посмотревшие трансляцию аппаратного совещания в группе городской администрации в ВКонтакте, стали оставлять комментарии по ларечной теме. Один из челябинцев попросил власти разобраться с бардаком на улице Гагарина, где, по его словам, годами ведется незаконная торговля сомнительного вида продуктами, включая фрукты и рыбу. Еще один проблемный адрес, на который указал житель южноуральской столицы, – Новороссийская, 47, 49, где торговля ведется, несмотря на то, что объекты на данной улице можно увидеть в списке демонтированных НТО.

«Сколько будет продолжаться незаконная торговля на перекрестке Днепровская - Новороссийская?! Сломали забор, поставили свои лотки, и уже лет десять торгуют. Новороссийская, 17 - сделали навес на половине тротуара. Коррупция налицо», - присоединился к беседе о незаконных торговых точках Челябинска другой бдительный горожанин.