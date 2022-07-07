На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров

В Челябинскую областную детскую клиническую больницу приехали врачи федеральных медицинских центров.

Специалисты проводят прием тяжелобольных маленьких пациентов в рамках проекта «Территория здоровья». Социальный проект – инициатива компании «НОВАТЭК».

Проект реализуется уже четвертый год в регионах присутствия поставщика газа. За это время «Территория здоровья» охватила регионы от Мурманска до Камчатки. Врачи помогли детям восьми городов России: Челябинска и Магнитогорска, Костромы и Мурманска, Нового Уренгоя и Тарко-Сале, Тюмени и Петропавловска-Камчатского.

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Тысяча 153 ребенка получили помощь врачей, 252 ребенка направлены на госпитализацию в федеральные медицинские центры. В общей сложности регионы посетили 54 врача, оказав помощь по 17-ти медицинским направлениям.

Проект призван содействовать оказанию квалифицированной медицинской помощи тяжелобольным детям, предоставлению дефицитных профессиональных компетенций врачам региональных медицинских учреждений, содействовать в организации проведения высокотехнологичных операций детям на базе региональных детских больниц.

В нынешней непростой ситуации депутатский корпус областного парламента обращал внимание руководства компаний и предприятий на необходимость сохранения социальных программ и проектов. Это неоднократно подчеркивал и председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Компания «НОВАТЭК» своим примером напоминает о важности социальной миссии в деятельности предприятий и бизнеса, отмечают в управлении информационной политики Заксобрания Челябинской области. Проект «Территория здоровья» пронизан любовью и заботой о маленьких пациентах. А медики из региональных больниц могут обменяться опытом с московскими коллегами.

«Проект получил массу самых позитивных откликов и, конечно, будет

продолжен. Это наша миссия – сохранение здоровья детей!» – отметил

заместитель председателя Законодательного Собрания области, генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.