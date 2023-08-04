04.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
04.08.2023
На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу
04.08.2023
В Челябинске до конца сентября закроют движение на улице Северо-Крымской
04.08.2023
Избран глава Советского района Челябинска
04.08.2023
Читатели Публички могут слушать более 150 тысяч книг бесплатно
04.08.2023
В Челябинске на подъездном пути предприятия сошли с рельсов два вагона со щебнем
На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023