На проспекте Победы в Челябинске реконструируют теплотрассу

В Челябинске на проспекте Победы начинается реконструкция теплотрассы.

На первом этапе, который продлится с пятого до 18 августа, будет закрыто движение транспорта на дублере проспекта в районе дома №290.

О сроках следующих этапов и участках, движение на которых ограничат, городские власти сообщат дополнительно.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.