На северо-западе Челябинска установят парк качелей

В Курчатовском районе Челябинска появится аналог московского Парка качелей. Ход работ сегодня, второго сентября, проверила глава города Наталья Котова.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, идею разместить парк качелей в одном из районов Челябинска предложила весной этого года Наталья Котова. Был определен участок в Экопарке Курчатовского района, на котором раньше размещались незаконные киоски. Концепцию нового объекта разработали специалисты Управления по архитектурно-градостроительному проектированию, а завершится строительство уже через месяц.

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«Учитывая наш опыт и отзывы жителей, было принято решение разместить здесь пока небольшой Парк качелей. Из себя он будет представлять большую перголу, на которой будут размещаться качели и сезонная архитектурная подсветка. Интересная особенность этого проекта заключается в том, что сейчас мы размещаем восемь качелей, а в рамках подготовки к новогодним праздникам добавим еще световые качели. В дальнейшем мы сможем собрать отзывы жителей о том, каких качелей, может быть, не хватает, и продолжим работать с этой площадкой. То есть она необычна тем, что она не будет завершена в краткосрочный период. Мы уже подбираем здесь другие территории, чтобы поэтапно расширять наш парк», - рассказал главный архитектор Павел Крутолапов.

Подрядчик уже смонтировал опоры, на которых до конца сентября разместят качели. После этого администрация Курчатовского района собственными силами уложит специальное резиновое покрытие.

«Здесь мы используем бюджетные средства для создания основания, а предприниматель Дмитрий Бухарин пожертвовал 3 миллиона в Фонд «Челябинск», на которые будет закуплена конструкция и сами качели. Мы надеемся, что к 1 октября этот объект будет сдан и станет одним из любимейших мест для жителей района», - подчеркнула глава города.

Также Наталья Котова оценила ход работ по благоустройству Курчатовского района. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, почти завершены работы по монтажу наружного освещения на пешеходной зоне Комсомолького проспекта. Всего будет установлено 47 опор, 13 из которых выполнены в виде уютных торшеров. Работы будут завершены до пятого сентября.

Также полностью завершены работы по благоустройству дворовых территорий. Наталья Котова побывала во дворе домов 12, 14, 14а, 16 по улице Молодогвардейцев. Здесь обустроили парковочные места, по местам протоптанных тропинок уложили асфальтные дорожки, для детей обустроили несколько игровых площадок, провели санитарную обрезку деревьев. В мэрии отметили, что всего в этом году в Курчатовском районе провели благоустройство 17 дворовых территорий.