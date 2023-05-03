На участке М-5 в районе Миасса организовано реверсивное движение

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» введено реверсивное движение транспорта в связи с проведением реконструкции автодороги, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

На участке 1778 км автодороги М-5 «Урал» Москва - Челябинск (в районе Миасса) проводятся работы по срезке дорожного полотна. В связи с этим на участке протяженностью около ста метров организовано реверсивное движение. Автомобили пропускают по пять минут в каждом направлении.

Сотрудники ГИБДД просят участников дорожного движения набраться терпения.