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На улицах Аши будут разгонять домашний скот – непонятно куда

Общество
Сегодня, 13:54
Автор: 
Михаил Бычков

Администрация Аши (Челябинская область) приняла меры по борьбе с бесконтрольно разгуливающей домашней скотиной. Теперь бродячий скот будут разгонять, только куда – неизвестно.

Как сообщили в местной администрации по запросу общественной организации «Гражданский патруль», был заключен муниципальный контракт с ООО «Зеленое хозяйство» на оказание услуг по отгону скота на территории Ашинского городского поселения.

«Мы не очень поняли, что значит «отгон скота»? Куда его будут отгонять? Сотрудники предприятия будут гнать скот на ту самую штрафстоянку или же работники настолько квалифицированы, что знают каждую корову в лицо и смогут отвести ее по адресу? Мы бы хотели получить какие-то пояснения, потому что пока мы видим, что средства из бюджета были направлены на непонятную услугу, поэтому вновь отправим запрос», – прокомментировал руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Проблема с разгуливающими по центральным улицам, дворам и проезжей части скотиной в городе стоит уже не первый год. Животные мешают водителям, подъедают отходы с городских помоек, оставляют на тротуарах фекалии. Ранее владельцев животных предлагали штрафовать и даже устраивали  своеобразную штрафстоянку для коров.

 

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Автор: 
Михаил Бычков
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