На улице Новороссийской в Челябинске уложили более 500 метров новых рельсов

В Челябинске на улице Новороссийской в Ленинском районе уложили 538 из 2100 метров рельсов.

Напомним, трамвайные пути ремонтируют на участке от Машиностроителей до завода металлоконструкций. Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», укладка рельсошпальной решетки ведется полным ходом.

На участке от Петропавловского переулка еще идет подготовка основания - отсыпка щебня (балластного слоя), что необходимо для дальнейшей укладки рельсошпальной решетки.

Отметим, капитальный ремонт трамвайных путей по Новороссийской, на участке между улицами Машиностроителей и Дербентской, включает в себя и кольцо на Чистопольской. Субподрядчиком является ООО «Строй-Сервис».

Кроме капитального ремонта путей на улице Новороссийской, в Ленинском районе Челябинска ведется также капремонт трамвайных путей по Дзержинского, на участке от Гагарина до Многостаночников. Подрядчик - ООО «ЧелябГЭТ».

Кроме того, капремонт осуществляется на улице Рождественского (от автодороги Меридиан до Копейского шоссе). Подрядчиком выступает ООО «Капитал-Строй».

ФОТО: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»