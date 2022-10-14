14.10.2022
На улице Новороссийской в Челябинске уложили более 500 метров новых рельсов
14.10.2022
Евгений Миронов в Челябинске перевоплотится в «Гамлета»
14.10.2022
Челябинские художники взялись за тряпки
14.10.2022
Маркетинговая служба ММК отмечает 30-летие
14.10.2022
«Танцевальный фейерверк» собрал в Челябинске участников из девяти регионов страны
14.10.2022
Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
На улице Новороссийской в Челябинске уложили более 500 метров новых рельсов
13.10.2022
Навигация, доступная без смартфона
12.10.2022
В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута
15.09.2022
В Челябинске в связи с работами на Румянцева автобусы и троллейбусы меняют маршруты
08.09.2022
Транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022