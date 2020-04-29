На Урал доставлена четвертая партия гуманитарного груза от РМК для борьбы с коронавирусом

Чартерный рейс с гуманитарной помощью Русской медной компании (АО «РМК») и Фонда святой Екатерины прибыл сегодня, 29 апреля, в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Как сообщили в управлении информационной политики РМК, на борту воздушного судна порядка 1,5 тысячи коробок общим весом 21 тонна. На Урал доставлено около миллиона медицинских средств индивидуальной защиты, в том числе почти 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные очки.

Таким образом, на Урал прибыло уже четыре самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Напомним, первая партия груза была доставлена в аэропорт Екатеринбурга из Китая 13 апреля. В его составе 1,5 миллиона медицинских масок, 150 тысяч перчаток, 20 тысяч защитных костюмов и три тысячи очков.

На следующий день прибыл спецборт со второй партией гуманитарного груза. Он поступил на областной аптечный склад в Челябинске 15 апреля. В его составе два миллиона медицинских масок, 50 тысяч масок с повышенной защитой и пять тысяч защитных костюмов. Общий вес - около 10 тонн.

Третий рейс приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 апреля. Он доставил на Урал около 18 тонн средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинских работников. Это свыше 2,1 миллиона одноразовых масок, 14 тысяч очков, более 20 тысяч лицевых щитков, тысяча бесконтактных термометров, 4четыре тысячи перчаток, 10 тысяч защитных комбинезонов – более 2,16 миллиона изделий.

Предыдущие партии средств защиты уже доставлены по медицинским учреждениям Среднего и Южного Урала.

В ближайшие дни в Екатеринбург прибудут транзитным рейсом 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. «Тесты помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных», - уточнили в компании. Расходы на приобретение тестов и медоборудования поровну поделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин.

Дополнительно к средствам первой необходимости и медицинскому оборудованию Игорь Алтушкин приобрел линию по производству одноразовых медицинских масок мощностью до пяти миллионов штук в месяц. Ее запустят на площадях Областного аптечного склада в Челябинске в начале мая. Проект позволит обеспечить средствами защиты медицинские учреждения и в целом снизить дефицит масок в регионе.

С учетом расходов на покупку экспресс-тестов, аппаратов ИВЛ и линии по производству медицинских масок сумма благотворительной помощи регионам Урала в борьбе с пандемией COVID-19 от Игоря Алтушкина превысила 7,1 миллиона долларов.

Гуманитарный груз поровну делят между Челябинской и Свердловской областями. Распределением средств защиты занимаются региональные власти.