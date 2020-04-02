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На Увильдах "выловили" нарушителей карантинного режима

Фото: 
Минэкологии Челябинской области
Общество
Сегодня, 18:30

На озере Увильды в Челябинской области сотрудники минэкологии при помощи полицейских "выловили" нарушителей карантинного режима, проверив поступившие сигналы о нахождении людей на базах отдыха.

Как отмечают в пресс-службе министерства экологии региона, нарушения режима самоизоляции были выявлены на трех объектах, которые не приостановили свою деятельность.

В одном из санаториев не полностью были организованы условия самоизоляции для людей, заканчивающих лечение и готовящихся в ближайшее время покинуть место отдыха. При этом сотрудники здравницы не были обеспечены средствами защиты.

Еще на двух базах отдыха продолжался прием отдыхающих и их размещение. Гостями объектов, в частности, стали рыбаки, в том числе из других регионов. В течение дня инспекторы выявили большое количество вышедших на лед вопреки объявленному режиму.

Сотрудники полиции подготовили материалы для административных дел. В ближайшее время они будут переданы в управление Роспотребнадзора по Челябинской области для привлечения нарушителей к ответственности.

Рейды продолжатся в ежедневном режиме. Проверки пройдут на территории баз отдыха, особо охраняемых территорий и популярных туристических зон.
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по координации проведения мероприятий на территории Челябинской области с рассмотрением вопросов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

 

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