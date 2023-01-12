На вступление в «Движение первых» в Челябинской области поступило две сотни заявок

На вступление в Российское движение детей и молодежи «Движение первых» подано двести заявок в Челябинской области. В основном они поступили от школ, более 50 – от средних профессиональных учреждений. Об этом рассказала агентству «Урал-Пресс-Информ» лидер регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова.

Так что формирование первичек регионального отделения стартовало активно.

Под Новый 2023 год в Челябинске появилась первая ячейка «Движения первых» в лицее № 142.

Произошло это почти сразу после учредительного съезда организации. Напомним, в декабре прошел первый съезд РДДМ, где присутствовали делегаты Челябинской области от родителей, чиновников, детей и молодежи.