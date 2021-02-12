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На ЮУЖД опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников

В связи с вышедшими в СМИ публикациями о сокращении работников путевых машинных станций Южно-Уральской дирекции по ремонту пути служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД разъясняет:

Информация о планируемом увольнении 142 сотрудников путевых машинных станций №42 ст. Чурилово, №176 ст. Челябинск, №173 ст. Златоуст не соответствует действительности.

В Южно-Уральской дирекции по ремонту пути (структурном подразделении Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД») произошли организационно-штатные изменения, которые затронули 142 работника. Из них 103 сотрудника остаются работать на предприятии и переводятся на новые должности (в связи с переименованием, объединением цехов, изменением технологии работ и пр.). 39-ти работникам, чьи должности исключены из штатного расписания, предложены вакантные должности рабочих профессий, в том числе на других предприятиях Южно-Уральской железной дороги.

Мероприятия, связанные с изменением штатного расписания, осуществляются в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Решение принимаются с соблюдением всех прав и гарантий работников, с учетом выполнения производительности труда и квалификации каждого работника (ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации).