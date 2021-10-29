На ЮУЖД вакцинировано от коронавируса 80% сотрудников

Более 33 тысяч работников Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) поставили прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19, что составляет 79,9% от общего числа сотрудников магистрали.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского отделения ЮУЖД, в Челябинской области привито 16 тысяч 798 человек (76,8%), в Курганской – пять тысяч человек (80,8%), в Оренбургской – шесть тысяч 940 человек (80,5%), на Петропавловском отделении (Северо-Казахстанская область Республики Казахстан) – три тысячи 863 человека (93,7%).

Прививочная кампания продолжается. Клиники сети «РЖД-Медицина» и их подразделения активно участвуют в реализации всероссийской программы массовой вакцинации населения от COVID-19. Пункты вакцинации в медучреждениях работают в Челябинском, Златоустовском, Курганском и Оренбургском регионах дороги.

В компании подчеркнули, вакцинация сотрудников, контактирующих с пассажирами (например, работников вокзалов и поездных бригад, билетных кассиров), является одним из важнейших пунктов обеспечения рекомендованного Роспотребнадзором комплекса противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах. Кроме профилактических прививок, таким сотрудникам перед заступлением в рейс или в рабочую смену в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания.

Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты. Их своевременная вакцинация помогает обеспечивать устойчивую работу транспорта, безопасность пассажирских и грузовых перевозок.