На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России

В субботу, 11 июня, на железнодорожном вокзале Челябинска состоялась праздничная программа в честь Дня России. Перед жителями и гостями города выступили танцевальные и вокальные творческие коллективы.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, все желающие смогли сделать аквагрим и оставить белые, синие или красные отпечатки ладоней на баннерном полотне. Из многочисленных отпечатков составили символический триколор.

В завершении праздничной программы под гимн России развернули семиметровый флаг.

Также 11 и 12 июня в темное время суток на здании железнодорожного вокзала Челябинск будет включена подсветка в виде триколора.