Нацпарки Таганай и Зигальца повысят плату за посещение

С 31 декабря 2022 года будет повышена плата за посещение национальных парков «Таганай» и «Зигальга» в Челябинской области, что связано с индексацией прожиточного минимума.

«В связи с повышением федерального прожиточного минимум для трудоспособного населения согласно Постановлению правительства плата за посещение национального парка «Таганай» и национального парка «Зигальга» с 31 декабря 2022 года составит 200 рублей с человека», - сообщается в официальных аккаунтах нацпарков в соцсетях.

В «Таганае» напомнили, что, как и прежде, бесплатно заходить на территорию парка могут жители Златоуста и посёлка Магнитка, дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, чернобыльцы, волонтеры (у которых заключен договор с парком) и другие. Но для этого они должны получить соответствующее разрешение. Полный список льготных категорий размещен на сайте национального парка.

Национальный парк «Зизальга» могут бесплатно посещать жители Катав-Ивановского района. Для жителей посёлков Александровка, Екатериновка, Верх-Катавка, Меседа, а также пенсионеров поселков Тюлюк и Кордонный организована выдача абонементов. Не придется платить и иным льготным категориям, список на сайте.

За посещение национальных парков без разрешения грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей.

Напомним, плата за посещение территорий национальных парков «Таганай» и «Зигальга» была введена с первого февраля 2016 года. Сначала она составляла 50 рублей, с 15 марта 2021 года была повышена до 150 рублей (на основании постановления правительства РФ от 13.07.2020 № 1039, размер платы привязали к размеру прожиточного минимума, он не должен быть меньше 1% от этой суммы). С первого сентября 2022 года размер платы увеличен до 160 рублей.

С первого января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,3% по сравнению с 2022 годом и составит 16 тысяч 242 рубля (на сегодня - 15 тысяч 279 рублей). Один процент от МРОТ в будущем году – 162,42 рубля (152,79 рубля- в этом году).