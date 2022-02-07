Надежда Рыльская озвучила первые результаты переселения челябинцев из аварийных домов в 2022 году

В Челябинске с начала текущего года из аварийного жилья переселили десять семей, предоставив им новые «квадраты». Еще четырем ячейкам общества выплатили выкупную стоимость за жилые помещения.

Такую информацию на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, седьмого февраля, озвучила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, переселение челябинцев осуществляется по программе «Жилье и городская среда».

«В рамках второго этапа направлено требование в адрес собственников жилых помещений домов №41-А по улице Воровского и домов №36 и №38 по улице Электровозной о сносе данных зданий собственными силами. Также готовим обращение о сносе собственником своими силами жилого дома по улице Цимлянской», - отметила Надежда Рыльская.