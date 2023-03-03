«Народный фронт» продолжает помогать южноуральским бойцам

ОНФ продолжает помогать южноуральским бойцам. Военнослужащие, которые сейчас находятся на передовой в зоне СВО, рассказали о том, что им сейчас особенно необходимо. Народный фронт в Челябинской области сформировал списки потребностей и приступил к закупкам.

В перечень того, что важно приобрести в первую очередь разведчикам шестого танкового полка 90-й танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии и бойцам из третьего мотострелкового полка «Апостол», попали приборы ночного видения, квадрокоптеры, противодронное оружие, радиостанции, рации, ночные прицелы, дальномеры, тепловые пушки и мобильные бани, которые тоже необходимы на передовой.

Все это и многое другое представители президентского движения закупят на средства, собранные в рамках марафона «Народный фронт. Все для победы!», который проходил с 13 февраля и завершился в День защитника Отечества.

«Жители приносили одежду, инструменты, амуницию в региональный исполком ОНФ и переводили средства на специальный счет. Итоговая сумма составила более 14 миллионов рублей. Из них на пять с половиной миллионов рублей собрано необходимых вещей и 8,7 миллиона рублей перевели южноуральцы на специальный счет», - рассказали В ОНФ Челябинской области.

Народный фронт в Челябинской области благодарит всех, кто принял участие в марафоне и поддержал южноуральских бойцов. Все собранные средства пойдут на закупку того, о чем просят представителей ОНФ наши земляки.

«В перечне, который предоставили бойцы в Народный фронт в Челябинской области, не только вещи, но и мобильные бани, техническое оснащение. С помощью квадрокоптеров можно вести наблюдение, а приборы ночного видения для разведчиков – вещь просто незаменимая. Благодаря нашим партнёрам, а также жителям, организациям, предпринимателям, которые приняли участие в марафоне, мы сможем обеспечить ребят всем необходимым», – рассказал руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.



Пункт сбора помощи в Челябинске продолжает работать и принимает гуманитарную помощь для жителей Донбасса и служащих воинских частей ЛНР и ДНР. Региональный исполком ОНФ находится по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, дом 20, часы приема: 10:00 — 17:00, тел. 8 (351) 264-64-14.