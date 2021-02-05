Наталья Котова оценила результаты ремонта объектов культуры в Челябинске

Глава Челябинска Наталья Котова и начальник городского управления культуры Элеонора Халикова оценили результаты ремонта дворца культуры в ДК Новосинеглазово, кинотеатра «Знамя» и двух детских школ искусств южноуральской столицы - №8 и №12, завершившегося в ушедшем году.
В кинотеатре «Знамя» на улице Кирова полностью обновили зал для показа фильмов. В ходе ремонта кинотеатр адаптировали для маломобильных групп населения, оборудовав недалеко от экрана места для колясок.
Теперь смотреть фильмы в «Знамени» смогут люди с нарушением зрения и слуха - здесь появилось тифлокомментирование и субтитры.
На последних рядах разместили комфортные диваны, заменили звукоизоляцию и установили практически бесшумную вытяжную вентиляцию.
Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, ДК Новосинеглазово – главный Дворец культуры поселка – может похвастаться одним из самых масштабных преображений. В отремонтированный зал было закуплено световое, звуковое оборудование, кресла на 480 мест.
Сейчас в ДК занимаются около 1,5 тысячи детей, работают детская школа искусств, 20 различных секций - театральные, вокальные и спортивные.
В прошлом году здесь отремонтировали часть помещений, открыли библиотеку, привели в порядок кровлю, вентиляцию и отдельные классы.
Обновили в 2020 году и ДШИ №12 на улице Красного Урала. Старинное здание, построенное около ста лет назад, изрядно обветшало. Средства направили на восстановление фасада школы искусств. Был проведен также и ремонт внутренних помещений.
В ДШИ №8 на улице Молодогвардейцев привели в порядок вместительный концертный зал.