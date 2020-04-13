Наталья Котова поручила организовать больше частных маршрутов для медиков «восьмерки»
Глава Челябинска Наталья Котова считает, что частные перевозчики должны увеличить число маршрутов до восьмой горбольницы на ЧТЗ, в инфекционном отделении которой находится основной массив пациентов с подозрением на коронавирус.
Сегодня, 13-го апреля, на аппаратном совещании в челябинской мэрии Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Марксиму Куляшову организовать работу в данном направлении.
"Вчера поступило обращение от управления здравоохранения относительно восьмой больницы на Горького - о том, что у частных перевозчиков не совсем удобный график. Муниципальный транспорт работает нормально, а вот частные перевозчики сократили количество маршрутов, и жители не могут нормально добираться до "восьмерки". На остановке "Башня" маршрутки уже полностью забиты", - констатировала Наталья Котова.
Глава города подчеркнула, что нужно создать комфортные условия для сотрудников больницы, организовав для них удобные рейсы.
"Учреждение работает непрерывно. Поговорите с частными перевозчиками. Может быть, они перестроят свои графики, увеличат число маршруток на данном направлении именно в часы пик, когда люди добираются на работу и возвращаются с нее", - обратилась Котова к Куляшову.
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