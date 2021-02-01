Челябинцы жалуются на вонючий смог: Министры уехали, можно и за старое браться

Наталья Котова поручила включить в план уборки городскими подрядчиками «чужую» улицу

Еще одна территория Челябинска (помимо поселка Шагол), не находящаяся на балансе муниципалитета, будет приводиться в порядок силами городского подрядчика.

На этот раз речь идет об улице Дмитрии Неополитанова, ведущей к новому (и весьма оживленному) микрорайону в Советском районе.

Поручение включить данную улицу в план уборки сегодня, первого февраля, комитету дорожного хозяйства Челябинска дала глава города Наталья Котова. Данная улица очень востребована – от ее ненадлежащего состояния страдают многие горожане.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, обслуживанием улицы Дмитрия Неополитанова с первого февраля будет заниматься подрядная организация «Строй Сервис» (на эти цели компания потратит собственные денежные средства).

На прошлой неделе – также после аппаратного совещания в городской мэрии (оно состоялось 25-го января) - аналогичное решение было принято по поселку Шагол (военный городок ЧВВАКУШа), территория которого до сих пор не передана на баланс челябинских властей министерством обороны РФ. В результате того, что территория оказалась ни за кем не закреплена, ее толком никто не убирал. Местное население стало активно жаловаться.

Наталья Котова решила, что жителей южноуральской столицы в беде бросать нельзя – теперь бесхозяйные улицы (так будет до момента принятия данного населенного пункта в муниципальную собственность) военного городка убирает от снега и грязи подрядная организация ООО «Строймеханизация».

«Да, земли минобороны. Да, нам их пока еще не передали, но это же жители Челябинска, и мы с вами обязаны найти способ, как им помочь», - подчеркнула мэр города.

Глава Курчатовского района (территориально поселок Шагол относится к нему) Сергей Антипов сообщил, что в настоящее время военный городок в порядок приводит не только «Строймеханизация» - на помощь подрядчику КДХ по возможности приходят и подрядные организации района.

«Чистим проезды к социальным объектам, тротуары», - рассказал Сергей Антипов.

Он отметил, что Наталья Котова и рабочая группа проводят большую работу в решении вопроса о передаче в муниципальную собственность инженерных сетей и улично-дорожной сети Шагола.