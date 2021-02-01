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Наталья Котова поручила включить в план уборки городскими подрядчиками «чужую» улицу

Еще одна территория Челябинска (помимо поселка Шагол), не находящаяся на балансе муниципалитета, будет приводиться в порядок силами городского подрядчика.

На этот раз речь идет об улице Дмитрии Неополитанова, ведущей к новому (и весьма оживленному) микрорайону в Советском районе.

Поручение включить данную улицу в план уборки сегодня, первого февраля, комитету дорожного хозяйства Челябинска дала глава города Наталья Котова. Данная улица очень востребована – от ее ненадлежащего состояния страдают многие горожане.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, обслуживанием улицы Дмитрия Неополитанова с первого февраля будет заниматься подрядная организация «Строй Сервис» (на эти цели компания потратит собственные денежные средства).

На прошлой неделе – также после аппаратного совещания в городской мэрии (оно состоялось 25-го января) - аналогичное решение было принято по поселку Шагол (военный городок ЧВВАКУШа), территория которого до сих пор не передана на баланс челябинских властей министерством обороны РФ. В результате того, что территория оказалась ни за кем не закреплена, ее толком никто не убирал. Местное население стало активно жаловаться.

Наталья Котова решила, что жителей южноуральской столицы в беде бросать нельзя – теперь бесхозяйные улицы (так будет до момента принятия данного населенного пункта в муниципальную собственность) военного городка убирает от снега и грязи подрядная организация ООО «Строймеханизация».

«Да, земли минобороны. Да, нам их пока еще не передали, но это же жители Челябинска, и мы с вами обязаны найти способ, как им помочь», - подчеркнула мэр города.

Глава Курчатовского района (территориально поселок Шагол относится к нему) Сергей Антипов сообщил, что в настоящее время военный городок в порядок приводит не только «Строймеханизация» - на помощь подрядчику КДХ по возможности приходят и подрядные организации района.

«Чистим проезды к социальным объектам, тротуары», - рассказал Сергей Антипов.

Он отметил, что Наталья Котова и рабочая группа проводят большую работу в решении вопроса о передаче в муниципальную собственность инженерных сетей и улично-дорожной сети Шагола.

«Как только этот вопрос будет решен, все встанет на свои места», - уверен Сергей Антипов.

Автор: Евгения Александрова
Наталья Котова
Сергей Антипов
уборка снега
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27.01.2021 16:42
Самый чуткий нос: «четвероногие» ГУФСИНовцы сдали экзамены
27.01.2021 16:41
Новый замминистра миндортранса Челябинской области первым прокатился на новом трамвае
27.01.2021 16:21
В Челябинской области в суд направлено дело о хищении нефти на три миллиона
27.01.2021 16:11
«Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске
27.01.2021 16:09
Задержан житель Томска, который рассылал южноуральцем б\у роутеры вместо сканеров для диагностики авто
27.01.2021 15:56
ГК «Ариант» поможет завершить строительство Кафедрального собора в Челябинске
27.01.2021 15:39
В Челябинске обсудили концепцию капитального ремонта привокзальной площади
27.01.2021 15:19
В Челябинске врачи спасли роженицу с полным поражением легких
27.01.2021 15:02
В Челябинске планируют построить объект олимпийского уровня для боксеров
27.01.2021 14:45
В Магнитогорске живодеры выкинули с балкона собаку
27.01.2021 14:43
В Челябинске ищут дом щенки, едва не замершие насмерть в январские холода
27.01.2021 14:13
В Челябинске из-за пожара район ЧТЗ заволокло черным дымом
27.01.2021 13:42
Киоски возле памятника Курчатову должны убрать до конца января
27.01.2021 13:25
В России недосчитались леса
27.01.2021 12:42
Жительница Краснодарского края стала жертвой «черной» риэлторши из Челябинска
27.01.2021 12:17
В Челябинской области троица, не желая платить за отдых, избила пенсионеров
27.01.2021 12:15
Фестиваль «Морозко» наградил лучшие новогодние постановки
27.01.2021 12:12
В Сосновском районе грузовик насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части
27.01.2021 12:10
В Челябинской области досуточная летальность от ковида ушла, но смертность остается высокой
27.01.2021 11:36
Продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске началась
27.01.2021 11:30
Путин поздравил Байдена
27.01.2021 11:26
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 44 тысячи
27.01.2021 11:13
«Солнечная долина» подарила особенным детям «Лыжи Мечты»
27.01.2021 11:13
Ирина Гехт: Решение о реорганизации детской урологии в ОКБ №3 обдумано и логично
27.01.2021 11:05
Суд обязал миндор сделать освещение на пешеходных переходах под Челябинском
27.01.2021 11:02
Какие надежды возлагают власти на нового замминистра здравоохранения Челябинской области
27.01.2021 10:50
В Агаповском районе по вине юного водителя погибли два человека
27.01.2021 10:38
Впервые в истории Челябинской области в рейс отправилась женщина-машинист
27.01.2021 10:34
Сотрудник генподрядчика реконструкции аэропорта Челябинск осужден за передачу взятки
27.01.2021 09:58
В этом году наблюдение за нацпарками «Таганай» и «Зигальга» будет вестись и с воздуха
27.01.2021 09:40
В Челябинске снова затопило проезжую часть
27.01.2021 09:32
Челябинцев бесплатно обучат киномастерству
27.01.2021 09:24
В Челябинске закрыли городок на площади Революции
27.01.2021 00:24
Минздрав решает, какое отделение открыть на базе бывшей детской урологии в Челябинске
26.01.2021 21:43
Полиция проверит факт стрельбы в Челябинске
26.01.2021 19:31
В Златоусте из горящего дома эвакуировано 50 жильцов
26.01.2021 19:12
ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
26.01.2021 19:05
В Челябинской области возобновляют диспансеризацию и профосмотры
26.01.2021 18:02
Гехт: Сохранение ограничительных мер еще оправдано на этом этапе
26.01.2021 17:24
В Челябинской области не проводят испытания китайской вакцины против ковида
26.01.2021 17:19
Южноуральцев приглашают к участию в акции «Заграничный паспорт за 5 дней»
26.01.2021 17:11
Технологии компании «Интерсвязь» сделают жизнь горожан более безопасной
26.01.2021 17:00
В Магнитогорске следят за развитием гражданского общества
26.01.2021 16:50
Театр оперы и балета возвращает Челябинску «гимн света и любви»
26.01.2021 16:42
В Челябинске массовая разборка возле пункта полиции закончилась стрельбой
26.01.2021 16:38
Школьникам Златоуста рассказали подросткам об опасности лайков
26.01.2021 16:37
Новая техника поможет Златоусту эффективнее устранять последствия ливней и снегопадов
26.01.2021 16:21
Текслер оценил результаты ребрендинга челябинского аэропорта
26.01.2021 15:59
Прокуратура заставила администрацию Челябинска выделить многодетной семье земельный участок
26.01.2021 15:49
В Миассе погибли собаки, запертые в грязной квартире на несколько недель
26.01.2021 15:42
В среду в Челябинской области без осадков
26.01.2021 15:40
Златоустовец бегал по городу в поисках работающего банкомата, чтобы перевести деньги мошенникам
26.01.2021 15:40
Алексей Текслер поблагодарил южноуральских полицейских за работу
26.01.2021 15:21
Полицейские Копейска задержали «наркоагронома»
26.01.2021 15:20
Жители Челябинска снова пожаловались на снежную свалку в неположенном месте
26.01.2021 14:50
Умная реклама в деле: как спасался южноуральский бизнес в 2020 году
26.01.2021 14:43
Экс-полицейская из Озерска, которая спрятала две иномарки, заплатит 3,5 миллиона рублей
26.01.2021 14:31
Текслер вручил награды сотрудникам ДПС, которые, рискуя жизнью, спасли детей
26.01.2021 14:07
В Снежинске силовики задержали высокопоставленную чиновницу
26.01.2021 14:05
ММК опубликовал операционные результаты за 2020 год
26.01.2021 13:57
Двум онкобольным пациенткам в Челябинске провели аутотрансплантацию стволовых клеток
26.01.2021 13:54
Кайфового полицейского задержали, когда он забирал «закладку»
26.01.2021 13:42
Итоги всероссийской дрифт битвы подвели в Челябинской области
26.01.2021 13:40
В Челябинской области за сутки пять классов одной школы отправили на карантин по ОРВИ
26.01.2021 13:37
В Челябинской области отец подозревается в избиении подростка
26.01.2021 13:23
Встреча ревизоров с активистом из Катав-Ивановска состоялась, несмотря на препятствия чиновников
26.01.2021 13:22
Военные назвали гибель курсанта, выпавшего из окна в Челябинске, несчастным случаем
26.01.2021 13:19
В Троицке коронавирус унес жизнь всеми любимого художника Николая Левшича
26.01.2021 12:32
Челябинск первым среди городов-миллионников РФ массово внедрит умное освещение
26.01.2021 12:30
Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском появятся три новых «лепестка»
26.01.2021 12:12
В Челябинске микроавтобус сбил девочку на санках
26.01.2021 12:11
Качество очистки Челябинска от рыхлого снега проверят кураторы комитета дорожного хозяйства
26.01.2021 12:02
Прокуратура взыскала 400 миллионов долгов по заработной плате
26.01.2021 12:01
В Челябинской области за сутки умерло 16 человек с подтвержденным ковидом
26.01.2021 11:44
Владов обратил внимание ГИБДД Челябинска на «самое уродливое место» проспекта Ленина
26.01.2021 11:41
Коронавирус оборвал жизнь главы КСП Коркинского района
26.01.2021 11:31
Российским инвалидам хотят выплачивать пенсии без заявлений
26.01.2021 10:59
В Челябинске нашли тело курсанта филиала военно-воздушной академии ВВС
26.01.2021 10:28
В Челябинске задержан полицейский под кайфом и с наркотой
26.01.2021 10:10
Медики дали рекомендации южноуральцам, переболевшим ковидом
26.01.2021 09:31
В нацпарке «Зигальга» проходит первый зимний маршрутный учет
25.01.2021 20:17
Александр Ангерт: «ТикТок – это бомба, так станьте для нее сапером!»
25.01.2021 18:15
В Историческом музее Челябинска презентовали выставку о Холокосте
25.01.2021 18:09
В трех городах Челябинской области вновь установятся НМУ
25.01.2021 18:05
Студенческие билеты и зачетки известных южноуральцев
25.01.2021 18:03
Во вторник в Челябинской области небольшой снег
25.01.2021 17:52
Анонсы событий и мероприятий на 26 января
25.01.2021 17:38
В Челябинске суд вынес приговор по делу о махинациях с подземным переходом
25.01.2021 17:34
Путин рассказал о дворце в Геленджике
25.01.2021 17:23
За эффективностью операций в ГКБ-6 Челябинска проследит «С-дуга»
25.01.2021 17:14
В Челябинской областной службе занятости отставка вслед за недавним назначением
25.01.2021 17:03
Сотрудники Росгвардии вынесли из полыхающего дома бабушку
25.01.2021 16:57
«Росконгресс» выпустил ролик о Челябинске и Магнитогорске
25.01.2021 16:53
Жители Магнитогорска отдали аферистке, которая пообещала помочь погасить кредит и заработать, почти полмиллиона рублей
25.01.2021 16:26
Как разворотная площадка Копейска стала яблоком раздора между перевозчиками Челябинска и местным МУПом
25.01.2021 16:21
Задержан челябинец, угрожавший расправой сотрудникам полиции
25.01.2021 16:18
Челябинский министр готовится к походу на перевал Дятлова
25.01.2021 16:15
Спортсмен-инвалид из Еткуля сдал тесты ГТО на золотой знак
25.01.2021 16:14
Южноуральцам, переболевшим ковидом, должны предложить программы реабилитации
25.01.2021 15:53
Южноуральские спасатели за год спасли почти тысячу человек