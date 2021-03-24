Наталья Котова поздравила добровольцев «Лизы Алерт» с днем рождения отряда

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила добровольческий поисково-спасательный отряд региона «Лиза Алерт» с очередным днем рождения.

Мэр отметила, что 24-го марта 2018-го года добровольцы Южного Урала объединились, чтобы помогать в поиске пропавших людей. За три года отряд принял около тысячи сообщений о пропавших детях, взрослых, пожилых людях. И на каждое обращение волонтеры откликнулись максимально оперативно, с полной самоотдачей.

Наталья Котова напомнила, как в феврале 2021-го года экипажи команды «Лизы Алерт» в условиях чрезвычайных погодных условий патрулировали Челябинск и другие города области и спасли десятки людей, оказавшихся в снежном плену.