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Наталья Котова предложила сделать катание на коньках в парке Терешковой бесплатным для школьников

Наталья Котова предложила сделать катание на коньках в парке Терешковой бесплатным для школьников

Глава Челябинска Наталья Котова предложила сделать катание на коньках в парке имени Терешковой в Тракторозаводском районе бесплатным для детей.

Мэр южноуральской столицы поручила своему заму по социальному развитию Сергею Авдееву обсудить возможность ежедневного предоставления бесплатных билетов школьникам города с руководством парка в лице Игоря Клеина, с начальником комитета по делам образования Челябинска Светланой Портье и учебными заведениями.

Наталья Котова отметила, что в настоящее время количество желающих покататься на коньках в парке Терешковой минимально, а работать каток будет до апреля. По ее мнению, с учетом уменьшившегося спроса неплохо было бы сделать какую-то часть билетов для школьников бесплатными.

«Пусть дети приходят и катаются», - сказала Наталья Котова.