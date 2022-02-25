Наталья Котова проверила строящиеся в Челябинске детские сады

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 25-го февраля, оценила ход строительства детских садов.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, садик в микрорайоне «Манхеттен», рассчитанный на 290 мест, находится в высокой степени готовности.

Строительство объекта ведется в соответствии с графиком. В июле данный детский сад должен быть введён в эксплуатацию. Муниципалитет приобретёт его у застройщика.

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Ещё один детский сад возводится в микрорайоне «Академ Риверсайд». Строительство планируется закончить летом текущего года.

«Детский сад на Бейвеля почти готов. Уже подключён к сетям, закуплена мебель. В апреле будет введён в эксплуатацию», - сообщили в мэрии.

Кроме того, начато строительство ещё одного детского сада в Парковом, на улице Шмакова, который будет способен принять 150 челябинских малышей.

Завершить работы планируется в третьем квартале 2022-го года.