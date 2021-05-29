Найти дом для Маршала: в Коркино спасли собаку-инвалида, хозяева которого сгорели заживо

В Коркино (Челябинская область) случилась трагедия: мужчина и женщина, жившие в частном доме, во время пожара сгорели заживо. Их детей отправили в детдом, а в руинах сгоревшего дотла жилища осталась собака-инвалид по кличке Маршал.

Забирать пса приехала команда Владимира Шиленко – лидера общественного движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО».

В Челябинск осиротевший Маршал прибыл по программе ОСВВ 26-го мая. Сейчас он находится в приюте «БиМ». Напомним, программа «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» предусматривает возвращение бездомного животного туда, откуда его забрали. Маршал теперь бездомный, однако Владимир Шиленко сообщил, что эту собаку на улицу обратно не отправят.

«Что отличает парня от многих других? Маршалу некуда больше возвращаться. Его дом сгорел дотла. Вместе с хозяевами. Сегодня (26-го мая) ровно девять дней, как это случилось. Мужчина и женщина (со слов соседей - неблагополучная семья) сгорели заживо, а их дети отправлены в интернат. Когда мы приехали на место трагедии, пес находился внутри дома, на том месте, где, по всей видимости, спали его прежние хозяева. Лаял на нас и преданно защищал свой дом. Иногда начинал сильно кашлять и как будто терялся в пространстве... Скорее всего, это последствия воздействия угарного газа. Но самое страшное, что у парня большие проблемы с передними лапами. Маршал скорее ползает, чем ходит. Одни соседи говорят, что так было с рождения, однако другие утверждают, что дети в семье были не совсем здоровы и ещё в детстве переломали Маршалу обе лапы», - рассказал Владимир Шиленко.

Зоозащитник отметил, что сейчас правды не найти, да и смысла в ее поисках нет.

«Обратно по программе ОСВВ парень однозначно не вернется. Мы не можем выпустить собаку-инвалида на развалины сгоревшего дома. Друзья! Мы реалисты и прекрасно понимаем, что сотни красивых, умных и ухоженных собак ждут в приюте своих хозяев. И особой надежды, что собака-инвалид с такой судьбой кому-то понравится, у нас нет. Но если вы будете выбирать себе друга у нас в приюте, не забудьте заглянуть в вольер к Маршалу... Возможно, в его глазах вы увидите намного больше преданности и горя, чем в остальных, и подарите парню шанс на счастливую старость», - сказал Владимир Шиленко.

Подписчики «Гуманного отлова» очень эмоционально отреагировали на этот пост – всем искренне жаль собаку. Оказывается, историй, подобных истории Маршала, немало.

Так, Евгения Юкляева написала, что в коркинском поселке Роза около двух недель назад от отравления угарным газом погиб хозяин молоденькой собаки, а она осталась – одинокая и никому не нужная.

«В доме теперь никто не живёт, а она верно его охраняет, лежит около ворот. Совсем ещё щенок, месяцев шесть-семь. Ни родственникам, ни соседям она не нужна», - посетовала Евгения.

Денис Ватов рассказал, что похожая история произошла и в Златоусте: «Хозяин умер. Осталось шесть собак, как выяснилось позже. Тоже никому не нужны».

Вот такие трагичные собачьи судьбы. Хозяева ушли, а жизнь их питомцев продолжилась, но такой, как прежде, она уже не будет никогда. Хочется надеяться, что добрые люди протянут осиротевшим четвероногим руку помощи.