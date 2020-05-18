Наземный переход на площади Революции Челябинска появится только с согласия экспертов и горожан

Наземный переход на челябинской площади Революции может появиться только после тщательных обсуждений с экспертным сообществом и жителями и только в случае, если специалисты посчитают данную инициативу целесообразной, а горожане положительно к ней отнесутся.

Сегодня, 18-го мая, на аппаратном совещании в мэрии глава Челябинска Наталья Котова обратилась к своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову с просьбой серьезно отнестись к данному вопросу.

"Отрабатываем около 50 предложений по созданию новых пешеходных переходов в Челябинске, в том числе на площади Революции - через трамвайные пути около "Ритма". Предложение по техническому решению есть, планируем обсудить его с транспортниками и Госавтоинспекцией, организовать на портале "Активный житель 74" голосование для челябинцев", - сообщил Максим Куляшов.

"Сначала вопрос строительства наземного перехода нужно обсудить со всеми со всеми экспертами и жителями и только потом говорить о проектировании", - заметила Наталья Котова.