Нерадостный прогноз: Челябинская область продолжит терять своих жителей
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 16:26
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинская область продолжит терять своих жителей. Согласно демографическому прогнозу, опубликованному Челябинскстатом, за 15 лет разрыв между смертностью и рождаемостью увеличится по сравнению с 2019 годом практически вдвое.

Так, в текущем году на Южном Урале зарегистрировано около 37 тысяч рождений и немногим более 45 тысяч смертей. Естественная убыль населения составляет на сегодняшний день около семи с половиной тысяч человек.

В 2035 году, прогнозируют авторы исследования, разрыв между числом родившихся и умерших южноуральцев увеличится до 14 тысяч. Количество новорожденных, предположительно, уменьшится более чем на пять тысяч, а число смертей напротив вырастет - правда не так значительно: на тысячу с небольшим.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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