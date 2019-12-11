Нерадостный прогноз: Челябинская область продолжит терять своих жителей

Челябинская область продолжит терять своих жителей. Согласно демографическому прогнозу, опубликованному Челябинскстатом, за 15 лет разрыв между смертностью и рождаемостью увеличится по сравнению с 2019 годом практически вдвое.

Так, в текущем году на Южном Урале зарегистрировано около 37 тысяч рождений и немногим более 45 тысяч смертей. Естественная убыль населения составляет на сегодняшний день около семи с половиной тысяч человек.

В 2035 году, прогнозируют авторы исследования, разрыв между числом родившихся и умерших южноуральцев увеличится до 14 тысяч. Количество новорожденных, предположительно, уменьшится более чем на пять тысяч, а число смертей напротив вырастет - правда не так значительно: на тысячу с небольшим.