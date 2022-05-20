Нейрохирурги ЧОКБ получили чудо-помощника в проведении операций

Нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы стали обладателями нового аппарата, который позволяет специалисту во время открытого хирургического вмешательства контролировать состояние деятельности мозга пациента и при малейших отклонениях от нормы корректировать ход операции.

Как рассказала пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, современная нейрофизиологическая станция появилась в больнице полгода назад. Прибор следит за всеми нервными структурами организма. Нейрофизиолог перед началом операции устанавливает на теле пациента электроды, которые фиксируют базовые параметры деятельности организма. Они принимаются за норму. До конца операции ведется мониторинг состояния этих параметров. Если возникли значительные отклонения, нейрофизиолог сообщает хирургу, и тот меняет тактику.

«Во время операции мы, благодаря мониторингу, можем в режиме реального времени оценить, как близко находимся от зон моторной активности, которые отвечают за движения в руке, в ноге, на лице и так далее. Без мониторинга в настоящее время удаление опухолей головного мозга либо каких-то структур рядом с нервами практически невозможно», - уверен врач-нейрохирург ЧОКБ Игорь Журавлев.

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Это безопасный метод диагностики, позволяющий снизить процент неврологических осложнений при нейрохирургических операциях. Методика позволяет идентифицировать большинство структур нервной системы, находящихся в зонах хирургического вмешательства, и своевременно обнаружить изменения функций мозга для предотвращения его повреждения.

«Осуществляет основную функцию мониторинга - позволяет в режиме реального времени вывести на экран сразу все регистрируемые параметры. Это очень удобно, потому что можно их менять, настраивать. К тому же адаптирован к условиям электромагнитной операционной, где много аппаратуры и, соответственно, помех от нее. Очень много технических фишек, которых не было. Это ускоряет и качество работы, и время операции», - пояснила заведующая отделением нейрофизиологии диагностического центра ЧОКБ Ирина Щербакова.

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Еще одна функция аппарата – картирование, то есть составление своеобразной карты операционного поля, где отмечаются центры, повреждение которых нанесет непоправимый вред. Это позволяет хирургу проложить безопасный путь к опухоли. Эти и другие возможности позволят нейрохирургам в ближайшее время освоить новые виды операций.

«У нас очень большие планы. Мы рады появлению этого многофункционального прибора. Он позволяет расширить спектр операций, которые мы можем проводить безопасно для пациента. Это удаление опухолей различной глубины залегания, повреждения спинного мозга, в том числе вмешательства с интраоперационным пробуждением пациента», - восхищен возможностями нового оборудования главный нейрохирург минздрава Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

За год в отделении нейрохирургии Челябинской областной клинической больницы проводится более тысячи операций. Каждая десятая из них - с использованием интраоперационного нейрофизиологического мониторинга, что позволяет существенно увеличить благоприятный исход вмешательства.