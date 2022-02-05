В этом году, в бушующем зеленью мае, Алёна Петровна могла бы отметить свой семидесятилетний юбилей. Частица «бы» в сослагательном наклонении даёт какую-то надежду, нужны лишь определённые условия… Но, к сожалению, есть очень немилосердное и безжалостное слово – никогда. Оно перечёркивает все надежды и ожидания…

…Никогда уже не соберётся на даче, за накрытым с любовью столом, многочисленная Алёнина родня. Никогда не придут верные друзья и подруги отметить вместе с ней праздник или просто посидеть и поговорить по душам.

А ведь ещё совсем недавно, всего два года назад, по земле ходила высокая статная женщина с короткими, совершенно белыми волосами. Своими очень светлыми, широко расставленными серо-голубыми глазами и светлыми от природы волосами она напоминала скандинавку. Эти густые белокурые волосы очень рано покрылись сначала инеем, а потом снегом. Она казалась сдержанной и даже немного отрешённой, особенно в последние годы. А если и улыбалась, то улыбка была грустной, а иногда просто вымученной. Но эта женщина всегда излучала доброту, всегда притягивала к себе людей. И имя у неё было очень ласковое – Алёна, Алёнка, Алёнушка.

… Из больницы, куда она попала два года назад с ковидом, который только-только набирал обороты, Алёна позвонила младшей сестре. Попросила принести самое необходимое и тихонько пожаловалась: «Знаешь, Татка, слабость такая, что телефон едва удерживаю в руке. Вот тебе моё фото, полюбуйся…» Сестра взглянула и ужаснулась: за два дня в больнице Алёна сильно изменилась. Ввалились глаза, взгляд сделался совершенно безжизненным, а лицо стало каким-то одутловатым. Но ничего, там же врачи, они помогут, а Алёна сильная, выкарабкается!

Но Алёна не выкарабкалась, и снимок этот, как оказалось, был сделан перед самой смертью. Потом стало известно, что не выдержало сердечко. Оно, конечно, уже было изношено, а тут ещё высокая температура, одышка…

О чём, умирая, успела подумать Алёна? О своей единственной, горячо любимой дочке, которая погибла совсем юной пятнадцать лет назад? Или о любимом мужчине, которого не стало в 2014 году? А может, она даже и не поняла, что уходит из этого мира навсегда?!

Алёне было всего шестьдесят восемь лет. Молодым, возможно, покажется, что это много. Но люди этого возраста возразят и скорее всего скажут: «А мы ещё и не жили!» Судьба бывает очень несправедливой, когда рано забирает на небеса тех, кто жил, согревая окружающих своим теплом. Несправедливо рано ушла из жизни Алёна, Алёнка, Алёна Петровна!

Она родилась в небольшом, но очень живописном уральском городке. Была старшей из троих детей. Ей приходилось больше других помогать маме по дому да ещё и присматривать за младшими братом и сестрой. При этом Алёна хорошо училась и много читала. Материально жили трудновато, поэтому в институт она поступила на вечернее отделение. Днём же девушке приходилось работать. Общежитие Алёнки было недалеко от того, в котором жила её двоюродная сестра Валя. Девушки были ровесницами. Обе стали первокурсницами в один год. Валя училась в университете, а Алёна в институте народного хозяйства. Сёстры и так были близки, а теперь сдружились ещё больше.

Валя родом из маленького шахтёрского городка. Ещё в восьмом классе она уже знала, что будет журналисткой. Мечта наполовину сбылась, когда девушка поступила в университет. Сёстры, несмотря на занятость, встречались очень часто. Делились секретами, вспоминали «совместное» счастливое детство.

Алёнка с пятого класса зимние каникулы проводила в Валиной семье. А Валю и её младшую сестрёнку почти на всё лето родители отвозили к бабушке и дедушке. У отцов этих девчонок было много братьев и сестёр. У всех были дети. Но они были младше Алёны и Вали, и поэтому старшие сестры дружили, не особо подпуская к себе «молодняк». А за Валей как хвост ходила младшая сестра Аня. Разница в возрасте была небольшой - всего два года, поэтому и образовалась «святая троица».

Заводилой в играх была будущая журналистка, она и перед сном завладевала вниманием сестёр – мастерски рассказывала фантастику. Зато Алёна водила своих юных родственниц на другой берег речки вброд, находила самые ягодные места с черникой и голубикой. Под её руководством собирали черёмуху вдоль реки и всегда много хохотали. Казалось, впереди ждёт такая же счастливая и безоблачная жизнь, как и в детстве.

Сёстры Алёны Валя и Аня после окончания учёбы (Аня стала педагогом) почти одновременно вышли замуж. Родились дети. Появилось много забот и хлопот. Алёнка после института вернулась домой и начала работать на одном из предприятий города. Писала письма Вале, и та рассказала младшей сестре, что Алёнка уже давно и безнадёжно любит своего одноклассника. А тот после института женился на её подруге. К несчастью, молодые живут рядом с Алёнкой, и для неё настоящая мука видеть своего любимого почти каждый день. Да и с подругой приходится общаться.

А вскоре Алёнка сообщила сёстрам, что вышла замуж. Никакой свадьбы не было, жених с невестой просто расписались, а потом посидели по-семейному с родителями и младшей сестрой Алёны Татьяной. О муже написала очень коротко: вместе работаем, он из Копейска. Потом сёстры узнали, что Виталий сидел, в тюрьму попал вроде бы из-за какой-то драки. Всякое в жизни бывает, решили сёстры, лишь бы Алёнка была счастлива! Через год поздравляли родителей с дочкой, а ещё через два посылали телеграмму с соболезнованиями.

…Алёна на два дня уезжала в командировку, дочку оставляла у родителей. Вернувшись, не смогла открыть дверь своим ключом: она была заперта изнутри. Думала, что Виталий крепко спит после смены, но потом поняла, что что-то не так. Сосед перелез через балкон, впустил Алёну в квартиру и, пряча глаза, сказал: «Алёна, тебе лучше этого не видеть. Вызывай милицию!» «Где он?» - прошептала она. Сосед молча показал глазами на ванную. Алёна рванула дверь и увидела висящего в петле мужа. Едва не потеряла сознание от ужаса… Когда приехали все службы, пришлось взять себя в руки и давать показания. К делу приложили и найденную на столе записку: «Алёнка, прости, я был плохим мужем и отцом. Прощай!»

Двоюродные сёстры приехать на похороны не смогли: не с кем было оставить детей. И только через полгода навестили Алёнку. Осунувшаяся, потерянная, она твердила только одно: «Никогда не прощу! Как он мог со мной так поступить! Оставить нас с Иришкой одних – это подло! Вот чего ему не хватало? Всегда свежие рубашки, вкусная еда, забота, уют! А выходит, ему со мной было плохо, да?». Сёстры убеждали Алёну, что она ни в чём не виновата. «Да я и сама это знаю! Просто пить надо было меньше!», - в сердцах добавила Алёна.

Побывали на кладбище, потом полночи Алёнка рассуждала о том, как ей жить с клеймом жены самоубийцы. Она даже не могла оплакивать смерть мужа из-за непомерной обиды на него. И это можно было понять.

Через два года Алёна приехала к Вале в Челябинск не одна. С ней был молодой мужчина, скромный и обаятельный. Иван был представлен как гражданский муж и коллега. В гостях у сестры как раз была Аня, так что обе сестры смогли оценить сердечного друга Алёнки и порадоваться за неё.

Иван был моложе Алёны на пять лет, но этой разницы в возрасте совсем не чувствовалось. Ваня оказался настоящим умельцем с золотыми руками. Сердце тоже оказалось золотым: Иришку принял как родную, и она сразу стала называть его папой. Теперь наконец-то у Алёны появилась настоящая семья.

На берегу прекрасной реки была куплена дача. Из старенького дома Иван сотворил чудо. Отреставрировал и маленькую полуразвалившуюся баньку. Теперь и она выглядела как произведение искусства.

А Алёна с младшей сестрой создавали в доме уют и занимались посадками в огороде. Особой гордостью сестёр были цветы, они везде выискивали семена растений редкой красоты, чтобы украсить ими свой участок.

Многочисленные родственники обожали быть в гостях на этой даче. Здесь всех встречали очень радушно: гостям казалось, что они попали в рай. В доме чистота и порядок, всегда белоснежное постельное бельё, банька с вениками… На столе всё со своего огорода и отменный, наивкуснейший шашлык, приготовленный Иваном. А ещё всем гостям он рекомендовал рыбалку, поскольку сам был заядлым рыбаком.

Единственное, что омрачало Алёнкину жизнь – это невозможность найти контакт с детьми Ивана. Их у него было двое: сын и дочь. Иван ушёл из семьи из-за постоянных измен жены, к тому же она очень любила разгульную жизнь. Детей мать настраивала против отца, называя его предателем. Он же исправно платил алименты, пытался забирать детей на выходные, но ничего не получалось. Он отступил, а Алёнка считала, что дети должны видеться с отцом. Она сама пыталась поговорить с бывшей женой Ивана, но натолкнулась на дикую ненависть. А ведь перед ней Алёна не была виновата ни в чём: Иван ушёл из семьи до встречи с ней. А позже и его дети поведут себя непорядочно. Их отец будет мучительно умирать от рака лёгких, а они не навестят его ни разу, хотя Алёна уговаривала их, уже совсем взрослых, забыть все детские обиды на отца. Зато будут претендовать на имущество, к которому не имеют никакого отношения. От отца же им досталась двухкомнатная квартира. Он её получил от предприятия и, уходя, конечно, оставил семье.

Но Алёна всё равно была очень счастлива. Рядом надёжный и очень добрый мужчина, который любит её и дочку. И опять показалось, что так будет всегда.

Но вот выпорхнула из родительского дома Ириша. После одиннадцатого класса уехала учиться в Челябинск, легко поступила в институт. Решила связать свою судьбу с налоговой службой. Алёна сумела купить дочке квартиру в Челябинске. Пусть квартирка маленькая, но зато это собственное жильё! Ириша содержала его в чистоте, ведь этому она научилась у мамы. Вот только внешне мама с дочкой были почти не похожи. Алёна высокая, а Ириша небольшого роста, у мамы глаза серо-голубые и очень светлые, а у дочки ярко-синие. А вот волосы у обеих светлые и густые. Ещё и улыбались они одинаково: лица сразу становились очень милыми и какими-то беззащитными. Ириша приезжала домой на каникулы, иногда на выходные. Алёна с Иваном очень по ней скучали и всякий раз безумно радовались её приезду. «Мамка, папка, а вот и я, явилась не запылилась!» - с порога кричала Иришка, когда являлась без предупреждения. Все вместе садились за стол и слушали рассказы дочки о студенческой жизни.

Алёна знала, что Иришка ещё со школы влюблена в своего одноклассника. Как всё это было ей знакомо, но её любимый выбрал другую. Да, потом Алёнка вышла замуж, но уже не по великой любви. Просто она понимала, что её любимый любил и любит свою жену, и с этим надо смириться. Мама Ириши надеялась, что дочке повезёт больше, ведь Коля последние два года был всегда рядом с ней. Ира и Коля часто гуляли, ходили в кино, он был нередким гостем у них в доме и даже не раз приезжал летом на дачу. Сейчас парень тоже учился в Челябинске и, по словам Ириши, навещал её, звал на концерты, в театр, кино.

Как-то (это было в конце учёбы) Иришка приехала домой очень грустная. Сначала ничего не рассказывала о причине своей тоски, а потом всё-таки не выдержала и призналась: «Коля собрался жениться. Не на мне, конечно. Оказывается, я была для него просто школьной подругой!» «Господи, - пронеслось в голове у Алёны, - всё повторяется! Но почему? Почему это происходит теперь с Иришкой?» Как могла, Алёна утешала дочку, но понимала: от этого удара быстро не опомнишься. Сама она только с Иваном сумела забыть свою первую любовь и перестала испытывать волнение при встрече с мужем своей подруги тоже благодаря Ивану.

Ириша спросила, может ли она после окончания учёбы пожить дома. Алёна понимала, что дочке нужно побыть среди любящих людей. Было решено, что здесь ей подыщут работу по специальности. Сколько раз потом Алёна корила себя за то, что не уговорила дочку остаться в Челябинске. Может быть, там, в большом городе, легче бы пережилось Иришкино горе!

Работа в родном городе, конечно же, нашлась. Красный диплом сыграл свою роль. И вот первая командировка в северном направлении. Ириша могла отказаться, но Алёна, видя, что дочка места себе не находит, посоветовала развеяться. Новые люди, новые места, возможно, помогут забыться. «Я ведь сама её на смерть отправила, нет мне прощения!» - безжизненным голосом говорила Алёна, глядя на двоюродных сестер глазами, в которых застыли невыплаканные слёзы. Только что закончились похороны. Было невыносимо больно смотреть на юное прекрасное лицо Иришки, погибшей в автомобильной катастрофе. Пожалуй, только лицо и не пострадало в той жуткой аварии на пути в аэропорт.

В командировку с Ириной Витальевной поехали ещё три человека, все молодые женщины, самой старшей было тридцать семь, а самой младшей, Ирише, всего двадцать три года. Налоговая служба по какой-то причине не выделила транспортное средство, командированным пришлось самим заказывать такси. Поехали рано утром, трасса была совершенно пустой. Алёна позвонила Ирише, чтобы спросить, всё ли у неё нормально. Ириша успела сказать: «Да, мамочка, всё хорошо, скоро приедем. Не…» Дочка не договорила, а сердце Алёны рухнуло в пропасть. Последним, что она услышала, был какой-то непонятный скрежет. И всё. Алёна потеряла сознание. Привёл в чувство Иван. Жена прошептала: «Ваня, беда, с Иришкой что-то случилось! Господи, оставь её в живых!» Иван схватил телефон, он ещё и ещё набирал Иришкин номер, но телефон дочки не подавал признаков жизни.

Иван и Алёна не помнили, как провели тот ужасный час, ведь они не знали, что произошло по дороге в аэропорт. Зато на всю оставшуюся жизнь они запомнили телефонный звонок и мужской голос: «Вы кем приходитесь такой-то такой-то? Вы отец? Мужайтесь! Ваша дочь погибла в автомобильной катастрофе. Погибли все, кто был в машине, тела будут доставлены в ваш город сегодня во второй половине дня».

Трасса была пустынной тем ранним утром, когда четыре молодые женщины ехали навстречу своей смерти. Но они об этом не знали. Кто-то дремал, кто-то смотрел в окно, а Иришка отвечала на мамин звонок. На встречной полосе появился автобус - словно из ниоткуда. Водитель вёз гостей со свадьбы и решил полихачить. Автобус и такси столкнулись лоб в лоб. Водитель автобуса погиб, и не у кого было спросить, что заставило его устроить страшную аварию на совершенно пустынной трассе. От такси осталась груда искорёженного металла и пять трупов вместе с водителем.

…Так закончилась счастливая Алёнина жизнь. Наверное, правильнее сказать, жизнь вообще. Как пережить смерть единственного ребёнка? С уходом Иришки Алёна перестала быть матерью и потенциальной бабушкой. А она так мечтала о внучке. Алёна как-то призналась Вале, что она считает себя немного суховатой для настоящей матери, потому что мало обнимала и целовала свою дочку. «Понимаешь, у нас в семье так было заведено. Мы не видели от мамы проявлений нежности. Вот вы всегда обнимаете и целуете своих родителей, бабушку, и у вас это всё как-то естественно получается. А я, видимо, стиль взаимоотношений в семье унаследовала от своих родителей!» Алёне казалось, что с внучкой (а она была уверена, что её Ириша родит девочку) всё будет по-другому: ей она подарит всю свою нежность и ласку. Что делать теперь, без Иришки, понимая, что не для кого теперь и жить-то.

Алёна тосковала, сходила с ума от горя. Немного спасала дача, физический труд. Совсем недавно Алёна с Иваном представляли, как весело будут проводить здесь время, когда… Конечно, когда с ними будет Ириша.

Сёстры Валя и Аня приезжали к Алёне каждое лето, привозили с собой детей и внуков. Все обожали бывать на даче и обожали тётю Алёну и дядю Ваню. С годами острая боль у них немного ушла, вернее, она спряталась далеко в груди, в самом сердце. Сёстрам Алёна говорила, что она сама не понимает, как ещё живёт. Да, вроде опять научилась улыбаться, смотреть передачи по телевизору, ходить в гости. Призналась, что очень рада, когда у них на даче кто-нибудь живёт. Это отвлекает от тяжёлых дум, заполняет пустоту в душе.

Алёна и раньше была воплощением доброты, а после Иришкиной смерти она стала палочкой-выручалочкой для всех друзей и родных. Она неистово бросалась на помощь всем, кто в ней нуждался. Племянница с ребёнком ушла от мужа – Алёна приютила её у себя, они с Иваном помогали ей во всём. У двоюродной сестры муж сломал ногу, а в семье трое маленьких детей – Алёна мчится к ним на помощь. Таких примеров много, обычно так бескорыстно поступают глубоко верующие люди. Но после потери дочери Алёна в церковь не пошла. «Если он есть, этот милосердный и справедливый бог, то зачем он забрал у меня Иришу? Может быть, я грешу… Но не могу я в него поверить и не могу пойти молиться! Теперь уже о чём я могу его просить?» - делилась с Валей своими сокровенными мыслями Алёнка. Рядом с ней, к счастью, всегда была младшая сестра и, конечно, Иван. Он по-своему переживал Иришкину смерть: стал замкнутым, часто уходил в лес или на рыбалку.

В очередной приезд сестер Вали и Ани она поделилась с ними наболевшим. «Девочки, ничего не могу понять, что творится с Иваном. Он совсем замкнулся в себе! Раньше мы могли просто сидеть вдвоём в любимой беседке, он обнимал меня, и мне было так хорошо и спокойно… А сейчас такое ощущение, что он где-то далеко-далеко!» Сёстры успокаивали: у него же много разных переживаний. По Иришке скучает, о собственных детях думает, возможно, винит себя за то, что не растил их. Да мало ли почему!

Этот разговор состоялся в августе 2014 года. Иван возил сестёр по окрестностям своего городка, все вместе наносили визиты родственникам. Потом была свадьба у племянницы сестёр. Иван был в ударе: пустился в пляс под лихую музыку и вообще был очень весел. Через два дня отвёз Валю с Аней на вокзал. Прощание было очень тёплым, было решено в зимние каникулы встретиться на даче. Сёстры хотели приехать с внуками.

Но приехали без них, немного не дотянув до зимних каникул. Вскоре после отъезда они уже знали, что Ивану поставили неутешительный диагноз: последняя стадия рака лёгких. Алёна не сдавалась: она возила его к лучшим докторам, в лучшие клиники. Его взяли на лечение в озёрскую клинику, появилась маленькая надежда, но она не оправдала себя. Алёна привезла своего Ивана домой, понимая, что это конец. Она была с ним рядом до последнего вздоха, она выполнила его последнее желание: поднесла к губам любимую сигарету, но затянуться он уже не успел…

Алёна осталась одна. Кажется, совсем недавно была счастливая семья… Как жить дальше, было непонятно. Когда ушла Иришка, спасала работа, а теперь вот уже несколько лет Алёна была пенсионеркой. Может быть, она и не бросила бы работу, если бы наплевательски относилась к тому, что происходит на родном предприятии. Но Алёна Петровна, будучи мастером, всегда отстаивала интересы подчинённых, боролась с начальством из-за низких зарплат, приписок и прочего. Поэтому ей первой из работающих пенсионеров намекнули на предстоящее сокращение. Всё было ясно и без намёков, и Алёна написала заявление об уходе по собственному желанию.

Пятнадцать лет Алёна прожила без единственной дочки и шесть без Ивана. Как прожила? Об этом знала только она. И вот наступила эпидемия, её даже всерьёз-то не успели принять! Алёна легла в областную больницу на пустяковую в общем-то операцию, которая могла и подождать. Младшая сестра пробовала отговорить, но Алёна проявила завидную стойкость. А челябинские двоюродные сёстры узнали о том, что Алёна в больнице, от неё самой. Операция была под местным наркозом, прошла успешно, и на третий день Алёна вернулась домой. И вот тут-то что-то пошло не так. Появился кашель, одышка, причём очень быстро состояние менялось в худшую сторону. Сестра Таня, узнав о положении Алёны, тут же примчалась, вызвала скорую. Оказывается, в палате с Алёной, лежала бабуля, которая очень сильно кашляла. Алёна, конечно же, взялась её опекать. Бабулю из палаты срочно увезли куда-то, а Алёна получила свою дозу вирусов.

Через два дня Алёна позвонила сестре, как выяснилось, в последний раз.

Не выдержало сердце. Оно не выдержало не только высокой температуры и затруднённого дыхания. Оно не выдержало того горя, которое жило внутри него. Жило много лет. Но оно не озлобило Алёну, не сделало её равнодушной, бессердечной, как это часто происходит с людьми, пережившими что-то подобное.

Прошло два года, и все её родные и друзья за это время уже хорошо осознали, кого потеряли. Ушла из жизни очень светлая, мудрая, излучающая доброту женщина, с которой было тепло и уютно. Да, она никогда больше не соберёт друзей и родных на своей великолепной даче! Никогда не будут они наслаждаться тишиной и покоем её дома! Но они, её родные и друзья, никогда её не забудут! И в память о ней, Иришке и Иване младшая сестра Алёны вот уже два лета засаживает весь дачный участок невиданной красоты цветами. Алёна так мечтала, что ими будут любоваться её дочка и маленькая внучка…