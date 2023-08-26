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26.08.2023 19:44

Уральский «вестерн»: в верховьях Чумляка

...Заселение русскими территорий Южного Урала было тяжёлым и, несомненно, трагичным.

Опишем судьбы русских, которые стремились заселить верховье реки Чумляк. Эта река доходит до селезянских болот и там теряется. На востоке из этих болот вытекает река, которую также назвали Чумляк, она впадает в Миасс. Первопроходцы (пионеры) Южного Урала основали несколько поселений на  берегах этой реки, но преодолеть болото, растянувшееся на несколько километров, не могли.

Первопроходцы.

Желающих пойти и обосноваться в верховьях Чумляка осталось четверо. Один из них, Родион Калачёв, был государственным крестьянином. Он считался самым опытным среди первопроходцев. Государственные крестьяне жили общинами, но, в отличие от помещичьих крепостных, работали на царя. То, что они зарабатывали сельским хозяйством, частично забиралось в виде барщины, но они могли заниматься отхожими промыслами. С доходов платили оброк. У Родиона была семья: жена и двое детей.      

Афанасий Коркин - беглый каторжник, по национальности мариец (черемис).  В его родной деревне был убит управляющий. Скорый суд в этом преступлении обвинил Афоню, и его, заковав в кандалы, отправили по этапу в Сибирь. На реке Тобол будущий каторжанин сумел спрыгнуть в воду и скрыться от конвоиров. Всё детство Афанасия прошло на реке, поэтому он хорошо нырял и плавал. Проведя в воде более суток, он попал на заимку к одному мужику. Этот мужик тоже был из беглых. Он помог Афоне избавиться от оков. Дальше Афоня пошёл искать своё счастье самостоятельно. Так он очутился среди этих мужиков.

Егор Кузнецов и Антон Ерофеев были почти ровесниками. Одному двадцать лет, другому девятнадцать. Оба юноши были выходцами из старообрядческих скитов, которых было много на Урале и в Сибири. Здесь их называли двоеданами из-за того, что они молились двумя пальцами правой руки. Православные, принявшие реформу Никона, молились щепотью. По другому преданию, Пётр Первый распорядился с раскольников брать двойную пошлину.

Егор и Антон мечтали иметь свою землю и работать на ней на себя.

Четвёрка искателей лучшей доли часто совещалась, мужики размышляли о том, как пересечь болото. Договорились, что преодолеть его можно, только если оно замёрзнет. Но если это сделать в начале зимы, то неизвестно, как получится пережить суровую зиму на новом месте. Поэтому решили, что нужно этот поход начать ранней весной.

К двадцатому марта 1735 года было снаряжено четверо саней, и первопроходцы отправились в путь. Дни становились длиннее, а днём уже всё сильнее пригревало солнце. За несколько часов тяжёлого пути дошли до первого острова, где стоял шалаш Ефима и Степана (об их приключениях – первый рассказ Сергея Леонтьева из серии «Уральский «вестерн» - прим.). Они оценили находчивость и изобретательность Ефима и Степана. Появилась надежда встретить их живыми. Пошли дальше. Ещё через час нашли второй остров с шалашом. Там нашли два замерших тела. Погрузили их на сани и отправились дальше. Ещё через пару часов путешественники попали в берёзовую рощу. Это уже была твёрдая земля. Болото кончилось. По кустам тальника они определили русло реки. Здесь решили остановиться. На следующее утро вырыли могилу и похоронили неудачливых первопроходцев. Калачёв решил остаться здесь. Ещё пару дней путешественники затратили на помощь в устройстве Родиона. Они сделали большой шалаш из прутьев тальника. Спилили и притащили несколько осиновых брёвен из рощи для будущей избы.

И продолжили путь дальше. Вдоль берега путники прошли ещё несколько километров. Теперь их было трое. 

На новом месте.

Друзья поднимались вдоль реки. На месте, где в неё впадала другая речка, решили остановиться. Восточный берег был высокий, а западный расстилался долиной.

- Вот здесь я и остановлюсь. Будем устраиваться на ночлег, – сказал Афанасий.

У берега чернели заросли тальника. Друзья нарубили веток и стали оборудовать шалаш. По кругу в землю были забиты наиболее толстые ветки, которые товарищиочистили от тонких веток и заострили их низ. Тонкие ветки закладывали в плетень. Через три часа шалаш был почти готов. В середине шалаша разложили костёр. Из остатков веток сложили спальные места. Над костром повесили котелок с водой. Когда вода закипела, в кружках заварили травяной чай. И с сухарями попили ароматный кипяток. Таков был ужин. Наутро стали думать, что делать дальше.

- Я пойду выше по реке. Буду искать своё место, – сказал Егор.

- А я думаю пойти на восток и посмотреть, что там есть. На санях теперь не проехать, поэтому их оставим пока здесь. Ну а пока будем помогать тебе, Афоня, здесь обустроиться. А потом ты поможешь нам.

- Спасибо, мужики, – сказал Афоня.

Нужно было за лето построить дом, а в доме сложить печь. А ещё - обеспечить себя пропитанием на следующий год. Начали с заготовки брёвен для избы. Вокруг росли в основном берёзы. Это дерево быстро гниёт и для избы не годится. Стали искать осину. Нашли. Валили и стаскивали к шалашу осиновые брёвна. Деревья пилили лучковыми пилами. На земле сруб ставить нельзя, а то быстро сгниёт. Нужен фундамент. По речке, которая впадает в Чумляк, нашли выход камней и поэтому речку назвали Каменкой. Под небольшим слоем чёрной земли обнаружили глину и песок. Фундамент можно было делать. Наверх фундамента положили слой глины. Дальше начали класть сруб из осиновых брёвен.

Работа шла медленно, а весна быстро набирала силу. Нужно было думать о посадке будущего урожая. Из саней сделали соху, но по дёрну соха не пошла. Стали снимать пласты дёрна, которые использовали для возведения хозяйственных построек и временного жилья. Для отвала сохи придумали установить лопату. Дело по вспашке пошло быстрее. Рядом с домом устроили огород. На другой поляне посадили пшеницу и рожь.

Антон искусно плёл из веток морды для ловли рыбы. Длинные и короткие ветки сплетались вместе, короткие - в виде воронки, а длинные собирались в низу и связывались верёвкой. Это нехитрое устройство забрасывали в воду на верёвке. На реке ловили пескарей и чебаков, а на малых озёрах, которых было много в окружности, - карасей.

Однажды Антон с помощью самодельного копья заколол полутораметровую щуку. Её зажарили на углях, и получился неплохой ужин. То, что оставалось от богатого улова, солили и вялили возле построек.

У Егора был дар охотника. Он на понятных только ему заячьих тропах устанавливал петли из верёвок. В эти петли попадали зайцы, а иногда и лисы. Егор сделал лук и стрелы и с помощью этого устройства убивал уток и гусей на озёрах. Так что друзья были с мясной пищей. Дичь в этих местах была не пугана, поэтому охота Егора часто была успешной.

Однажды Егор пошёл проверять свои ловушки и вдруг увидел, что в петлю попала косуля. Верёвка на петле была рассчитана на зайцев, а косуля легко её могла порвать. Если бы Егор пришёл попозже, то косуля была бы уже далеко. Выхватив нож, Егор перерезал ей горло. Взвалив тушу на плечи, он отправился к Афанасию. Разделав тушу, друзья поняли, что такое количество мяса они за раз не съедят. Жалко было, что пропадёт столько пищи. 

- Ничего, Егор, мы мясо засолим.

Положили мясо в раствор соли, где оно пролежало три недели, а потом повесили в одном из сараев.

Самой большой проблемой Афанасий считал печь, он не знал, как и из чего её сложить. Глина и песок были в достатке под небольшим слоем чёрной земли, но как из этого сделать кирпичи?

Но эта проблема решилась благодаря Егору и Антону. Они росли в старообрядческих скитах, где всё делали своими руками. Они видели, как делали кирпичи для печей.

Из бревна путешественники вырубили форму, в которой набивали глину, смоченную водой. Небольшим бревном её утрамбовывали. Потом этот кирпич-сырец сушили под навесом на полатях из жердей. Первые кирпичи при сушке растрескивались. Стали добавлять в глину песок. Процесс изготовления кирпичей пошёл. Пытались обжигать кирпич на костре. И получили настоящий красный кирпич. Ближе к осени начали в избе класть печь.

Первую небольшую печь сложили в небольшом помещении из дёрна, обмазанного глиной. Здесь устроили баню с парилкой. Для горячей воды Антон сплёл большую корзину, которую изнутри покрыл толстым слоем глины. После высыхания глины корзину положили в костёр. В результате получилась емкость примерно на десять литров, её отправили в печь. С другой стороны заложили гальку, которую набрали на реке. Из жердей сделали полок. Баня топилась по-чёрному.

Встреча на Бектыше.

Антон обследовал район на восток от стоянки Афанасия, ища место для себя. На его пути встречались небольшие озёра размером 10-20 метров между берегами. В этих водоёмах водились караси, которых он ловил мордами. Наконец он вышел на более крупное озеро, которое было примерно в часе ходьбы от стоянки. Там его встретили крупные собаки, а за ними пришли и люди. Это были башкиры. Они пасли овец. А у берега стояли их юрты. Антона привели к старшему у этих пастухов.

- һин кем? Һин бында нимә эшләйһең? – спросил его старик по-башкирски.

- Я не понимаю, что вы говорите, – ответил Антон.

Старик посоветовался с мужиками, и к нему привели молодого парня. Этот парень обратился к Антону на русском языке.

- Ты урус. Что ты здесь делаешь?

- Да, я русский. Я пришёл из-за болота. Я хочу здесь поселиться и возделывать землю.

Парень перевёл его слова своим сотоварищам. Те посовещались между собой, и парень вновь обратился к Антону.

- Это наша земля. Здесь мы живём, и здесь жили наши предки. Здесь тебе жить нельзя. Ищи другое место.

- Вы пасёте овец, разводите лошадей, а я хочу пахать землю и сеять хлеб. Я вам не враг. Мы могли бы жить вместе.

Парень перевёл то, что сказал Антон. Они опять поговорили о чём-то на своём языке.

- Это наше озеро Бектыш. Ты можешь поселиться, но не здесь, а южнее. Мы тебе покажем где. Там есть маленькое озеро.

- Хорошо, – согласился Антон. 

В сопровождении этого парня он пошёл к небольшому озеру. По дороге выяснилось, что зовут его Салават. Он жил у дяди в Уфе, где учился в школе. Там он научился говорить по-русски. Старик - это его отец. Место у озера Антону понравилось. Дальше они пошли к Афанасию.

У Афанасия было много дел по устройству быта. Уже было построено временное жильё, а также конюшня, сарай для инвентаря и яма для хранения продуктов. Строилась и настоящая изба.

- Это наша земля. Мы платим ясак русскому царю. Вы должны будете платить нам ясак. О его размере мы договоримся. Пока живите и обживайтесь. Мы вам мешать не будем, - сказал провожатый, обращаясь к Антону.

Так прошла первая встреча с хозяевами этих мест.

Жизнь продолжается.

В жилом доме печь сложили только в октябре. При этом Афанасий решил сделать печь с трубой, чтобы она топилась по-белому. В целом печь удалась. Пока не просохла, она сильно дымила, но потом всё стало хорошо.   

В конце июня необходимо было заняться заготовкой сена для трёх лошадей. В пойме реки росла отличная трава, поэтому покос шёл на славу. 

Лес давал хорошую прибавку к столу. В нём можно было набрать много грибов и сушить их на зиму. Радовал и урожай ягод: клубники, земляники, костянки. В одном из околков леса нашли кусты вишни. Пару кустиков выкопали и посадили у дома для красоты. В лесу в мае находили черемшу - дикий чеснок. Для заварки чая собирали душицу и иван-чай. Нашлась целая поляна, заросшая иван-чаем (кипреем).

Ближе к осени стал поспевать урожай на огороде. На целинной земле всё хорошо плодоносило. Собрали несколько мешков репы, свёклы и моркови. Выросли огурцы и тыква. Для огурцов делали из толстых стволов деревьев колоды, в них и засаливали огурцы и капусту. Дал урожай и горох. Капусту убрали в октябре по первым заморозкам. В зиму можно было вступать безбоязненно.

В конце августа начали жать пшеницу и рожь. Урожай также был отменный. Но не порадовал урожай овса.

После рождества, которое мужики встретили в избе Родиона, было решено, что на масленицу нужно снова пересечь болото. Приобрести кое-какой инструмент, соль и ещё некоторые вещи, необходимые в хозяйстве. Для обмена были собраны все шкуры, которые они насобирали за это время.  Кроме того, приготовили несколько мешков зерна для помола и частично для обмена. В путь отправились Родион и Егор. Антон и Афанасий остались следить за домами и топить в них печи.

Поездка прошла удачно. Было привезено четыре мешка муки, соль, а самой большой удачей стала покупка ружья. Теперь можно будет охотиться на различную живность. Вопрос с мясом будет решён. Родион прихватил двух кошек и маленькую собачку дворняжку. Родион привёз свою семью. Жизнь постепенно налаживалась.

Встреча с казахами.

Если башкиры были настроены миролюбиво, то казахи были воинственны и разоряли русские и башкирские поселения. Для защиты от набегов орды строили казачьи крепости. Но в те времена, что мы описываем, этих крепостей ещё не было.

Егор отправился искать место для своего поселения выше по реке. Он вышел на ровную долину, где не было деревьев, а трава выглядела совсем чахлой. Это был солончак – почва, абсолютно непригодная для земледелия. Солончак тянулся на несколько вёрст. Дальше вновь виднелся берёзовый лес. Здесь Егор и решил остановиться. Он построил шалаш и начал обследовать окрестности. Егор был страстный охотник. Он установил свои ловушки и ловил зайцев, а иногда и лис. Здесь же он разделывал свою добычу. Мясо варил на костре и ел сам или отвозил товарищам, к Афанасию. Шкуры складывал в шалаше. Он также распахал небольшой участок, где посадил овощи.

Он начал готовить фундамент для своей избы. Однажды к нему прискакали двое наездников. Они не говорили по-русски. Егор понял, что это нехорошие люди. Вскочив на коня, он кинулся бежать. Прискакав к Афанасию, он рассказал о происшествии.  

- Плохо дело. Это казахи.

- И что мы будем делать?

- Надо наготове держать топоры и вилы.  

На следующий день они поехали на заимку Егора и обнаружили, что грабители забрали шкуры и спалили шалаш.               

Казаки.

В конце мая к жилищу Родиона подошёл небольшой отряд драгун во главе с полковником Арсентьевым. Полковника заинтересовало, откуда здесь взялось поселение. Родион рассказал, что он с сотоварищами зимой перешёл через болота и основался здесь на реке Чумляк. Арсентьев в свою очередь поведал, что они пришли из Челябинской крепости, которая находится к северу от его заимки. Полковник поинтересовался, где здесь можно заложить ещё одну крепость. Родион рассказал, что здесь недалеко находится озеро, которое башкиры называют Еткуль, но башкиры не хотят, чтобы там жили русские.

- С этим мы разберёмся, – твёрдо сказал полковник.

Через некоторое время к крепости потянулись обозы казаков-переселенцев. Крепость возвели довольно быстро. Вокруг селились крестьяне из центральных и западных регионов России. Крепость была опорным пунктом на пути из северных районов Урала к Оренбургу, который стал столицей Оренбургского казачьего войска (ОКВ). Это было третье по численности войско в России. Всех крестьян-переселенцев, а также наших героев зачислили в казаки. В их обязанность входило обеспечивать обозы и крепость сеном и другим провиантом. За это давалась земля и обеспечивалась защита от нападений башкир и казахов. В обязанность казака входило умение быстро собраться по мобилизации и явиться на службу со своим конём, полным вооружением и в амуниции. Кроме того, они должны были постоянно готовиться к военной службе и готовить к ней своих детей. Регулярно проводились смотры и учения.                  

Развитие крепости Еткуль отразилось и на жизни наших героев. В крепость везли и промышленные продукты, которые были необходимы для строительства и обустройства быта. Нашим героям много чего нужно было для своего хозяйства. Путешествие за болото было возможно только зимой. Поэтому они стали налаживать связь с обитателями крепости.    

Марфа.

Шадринск - одно из первых поселений русских, которое появилось на западе от Тобольска. На праздник Покрова в Шадринске играли свадьбу. Жених - девятнадцатилетний парень Илья, невеста - семнадцатилетняя Марфа Захарова.

Молодые жили душа в душу, но детей у них не было, хотя после свадьбы прошло уже больше трёх лет. Илья ставил силки и петли и ловил зайцев. Он выделывал шкуры и шил шапки. Это был дополнительный доход для их хозяйства.

Однажды ранней весной он пошёл проверять свои ловушки. У одной из них натолкнулся на медведя. Голодный медведь кинулся на человека. Ударом лапы он сбил Илью с ног и когтями и зубами стал рвать его тело. Марфа забеспокоилась, когда Илья не вернулся из леса. На следующий день с братьями она пошла в лес. Там нашли растерзанное тело Ильи. Его похоронили, а Марфа стала вдовой.

Жители Шадринска и Долматова монастыря шли на юго-запад осваивать новые земли. Вначале шли вверх по реке Теча. Люди поселились на новых землях и радовались первым урожаям, но на них стали нападать киргизы-кочевники. Другие люди пошли вверх по реке Миасс. Власти решили, что по реке нужно строить крепости, которые будут охранять служивые казаки, и тогда прекратятся набеги степняков.

Первой была построена Миасская крепость. Выше по течению начали строить Челябинскую крепость, а ещё выше – Чебаркульскую. Работами руководил полковник А.И. Тевкелев (Кутлу-Мухаммед Тевкелев) - татарский мурза на службе русского царя.

Марфа с братьями решили попытать счастье на новых землях. Они отправились в Челябинскую крепость. Полковнику Ивану Савельевичу Арсеньеву было поручено исследовать местность южнее Челябинска на предмет устройства там крепостей. Он нашёл место, где можно будет заложить новую крепость. Это был западный берег озера Еткуль. Для строительства крепости были набраны люди.  В их числе оказались Марфа и её братья. Братья были оформлены казаками. Им был выделен участок для строительства дома и усадьбы, а также земельный надел для пашни и сенокосные угодья. Жизнь налаживалась.

На следующий год к ним на ночлег попросился Афанасий. Он приехал в крепость продать излишки своего труда и прикупить кое-что из того, что было в крепости. Посмотрев, как братья устраиваются на новом месте, он дал им несколько советов и помог в строительстве. Братья подружились с Афанасием, а Марфе понравился этот серьёзный мужик.

Осенью они приехали к нему в гости. В усадьбе у него стоял рубленый дом. Перед домом красовались кусты вишни с плодами. Во дворе гости увидели самый настоящий скотный двор. Здесь были кони, козы и овцы. В загоне кудахтали куры.

Афанасий пригласил гостей в дом. В доме их поразила большая русская печь, умело были сделаны полати, стол и лавки. Хозяин угостил гостей мясом и рыбой, а также плодами своего огорода. Гостям всё понравилось. Они стали говорить, что в таком доме должна быть хозяйка. И стали сватать свою сестру. Афанасий внял их доводам и согласился на союз с Марфой.

Свадьбу сыграли на праздник Покрова, а венчались молодые в крепостной церкви Еткуля. Афоня зажил семейной жизнью. Через год у них с женой родился сын. Братья переехали к зятю и стали здесь обживаться.                                       

Молодые друзья Афанасия, Егор и Антон тоже нашли себе невест в крепости. За четыре года жизни они обустроили свои заимки. Построили дома и хозяйственные постройки, заложили огороды, обработали и засеяли поля.     

Заключение.

Постепенно поселение на речке Чумляк разрасталось. Первое документальное упоминание о нем приходится на 1795 год, когда проходила перепись населения. В описи Еткульской крепости упоминается деревня Коркина, имевшая 18 дворов и 119 живых душ.

В 1888 году в Коркино была построена каменная церковь в честь апостолов Петра и Павла.

В 1931 году геолог С.В. Горюнов со своей экспедицией рядом с деревней Коркино обнаружил мощный пласт угля (более 100 метров). Тут же началась разработка этого уникального месторождения. В 1942 году посёлок превратили в город.

Недалеко от города было найдено Шейнинское месторождение известняка. На его базе был построен цементный завод. Из большого количества глины здесь всегда делали кирпичи. Сейчас западнее Коркино начали отработку Томинского меднорудного месторождения. Кроме этого, в городе существуют предприятия по ремонту техники, а также предприятия пищевой и легкой промышленности.    

На месте деревни Калачёво сейчас крупное сельхозпредприятие.

Ерофеевка и Кузнецовка не сохранились.                                                                                

                                                    

Автор: Сергей Леонтьев
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