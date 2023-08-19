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19.08.2023 08:14

Уральский «вестерн»

Живет в городе Коркино Челябинской области незаурядный, очень интересный и талантливый, человек – Сергей Леонтьев, эрудит и интеллектуал, начитанный, обладающий широкими знаниями в самых разных областях.

По профессии Сергей Иванович - горный инженер-электрик. Работал и в шахте города Пласта, и в «Цветмедналадке» Свердловска, и в шахтах «Челябугля», а с 1996 года преподавал спецдисциплины в Коркинском горно-строительном техникуме.

В 2016 году Сергей Леонтьев по состоянию здоровья (да и возраст подошел) стал пенсионером. Тем не менее, каждый год он занимается с выпускниками техникума, консультируя дипломников.

С раннего детства Сергей Иванович путешествовал со своим отцом Иваном Кирилловичем, работавшим геологом в Ключевской геологоразведочной партии. В те времена эта партия занималась разведкой месторождений полезных ископаемых Челябинской области. Мальчишке было интересно увидеть разные места родного края. Он побывал в Троицке, Чесме, Варне, Карталах, Бредах.

Работая в «Цветмедналадке», Сергей Леонтьев посетил все шахты Челябинской области.

В 2000-м году он стал писать рассказы, которые можно прочитать на сайте «Проза.ру». Эти рассказы основаны на реальных событиях. В последнее время бывший преподаватель заинтересовался историей и легендами родного края. Так появились рассказы, связанные с прошлым Южного Урала. Если вы интересуетесь историей Урала, то вам определенно стоит их прочитать, но сначала - познакомьтесь с увлекательным и познавательным повествованием о том, как русские люди осваивали Урал, которое подготовил для вас, дорогих читателей, Сергей Леонтьев.

Освоение русскими людьми Урала

Русские люди пришли на Урал ещё во времена правления Рюрика. Они освоили территорию нынешней Пермской области, то есть западный склон Урала.

Одними из первых промышленников на Урале стали Строгановы, которые разрабатывали соляные месторождения в районе Соликамска. Они же были организаторами похода на восток Ермака. 

Интересно знать время основания городов Сибири: Благовещенск – 1653 г.; Енисейск – 1619 г.; Иркутск – 1661 г.; Красноярск – 1628 г.; Тюмень – 1586 г.; Томск – 1604 г.; Улан-Удэ – 1666 г.; Чита – 1653 г.; Якутск – 1632 г. Многие города в Сибири были основаны в 17 веке, а Тюмень даже в 16-м. 

На Урале же в 16 веке были основаны Верхотурье – 1597 г. и Уфа – 1574 г. В 17 веке основан Курган – 1679 г., в 18-м - Екатеринбург – 1723 г.; Оренбург – 1735 г.; Челябинск – 1736 г.

Таким образом, можно сделать вывод: русские стремительно двигались на восток. А освоение Южного и Среднего Урала шло уже с востока на запад. Уфа, по сути, была на западном склоне Урала, и русские шли туда от Волги.

Курган стоял на реке Тобол. Русские поднялись по этой реке от Тобольска, который основали ещё в 1587 году.

На месте впадения реки Течи в Исеть был основан Далматов монастырь. Этот монастырь сыграл важную роль в освоении русскими разных земель, особенно земель Южного Урала. Двигаясь вверх по течению реки Течи, русские люди основывали поселения, которые явились первыми русскими поселениями на территории современной Челябинской области. Так, например, Колмацкий брод ныне известен как село Бродоколмак.  

Написанные мной рассказы - это не краеведческое исследование, а фантазии на тему историй о людях, которые жили на этой земле до нас. Интересно, что в американском искусстве есть масса фильмов и книг об освоении дикого запада. А у нас? Много ли мы знаем об истории освоения своего родного края?

Логично, что освоение современной Челябинской области тоже шло с востока на запад. Челябинск и Чебаркуль были заложены первопроходцами, которые поднимались по течению реки Миасс. На юге на реке Уй был основан Троицк, а дальше все современные села на этой реке и её притоках. Основание Оренбурга, например, шло от Уфы - ныне столицы Башкирии, то есть с юга и запада.

Сейчас более 80% населения области – русские. Как они здесь появились? Как осваивали эту землю? Интересно найти ответы на эти вопросы.

Известно, что первопроходцы Урала - это казаки с Дона и Волги. Воинственные мужики, потомки ушкуйников, которые грабили купцов на этих реках.  Во-вторых, староверы, не согласные с церковными реформами Никона. В-третьих, беглые крепостные крестьяне, которые хотели работать на себя. В-четвёртых, преступники, стремящиеся к свободе. В-пятых, офицеры и солдаты армии, которых направляли сюда по приказу властей.            

Государство также было заинтересовано в том, чтобы уральские территории, богатые ресурсами, были заселены русскими людьми. Кроме плодородной почвы, необходимой для развития сельского хозяйства, здесь были найдены руды металлов, пригодных для разработки и переработки, а также другое минеральное сырьё. Леса могли давать строительный материал и топливо для жилья. Добыча пушнины - ещё один из важных источников богатства.

Конечно, заселение русскими территорий Южного Урала было тяжёлым и, несомненно, трагичным.

Опишем судьбы русских, которые стремились заселить верховье реки Чумляк. Эта река доходит до селезянских болот и там теряется. На востоке из этих болот вытекает река, которую также назвали Чумляк, она впадает в Миасс. Первопроходцы (пионеры) Южного Урала основали несколько поселений на берегах этой реки, но преодолеть болото, растянувшееся на несколько километров, не могли.

Степан.

Степан был десятым ребёнком в семье Петровых. Жили Петровы в Саратовской губернии и были крепостными помещика Акимова. Семья обрабатывала кусок земли, которую ей выделила крестьянская община. Кроме этого, летом Петровы занимались заготовкой сена, а зимой выделывали шкуры и шили шубы и шапки. Основной доход от этой деятельности забирал управляющий поместьем. Семья жила бедно. Степан, как говорится, с пелёнок был на полевых работах, а также нюхал едкий запах при выделке шкур, помогая отцу и братьям.

Через их деревню иногда проходили странники. Кто-то из них шёл на поклон к старцам, а кто-то искал святую землю. Как-то к ним забрёл худой высокий старик. Он рассказал, что идёт в Сибирь, где живут свободные люди. Степан, наслушавшись рассказов старика, решил пойти с ним в эту святую землю. Степану было уже 15 лет. Старик его отговаривал.

- Ты крепостной. Если тебя поймают, то накажут, да и меня не помилуют. Так что живи, как живёшь.

- Но я не хочу так жить. Я хочу работать на себя и жить вольным человеком.

Степан уговорил старика взять его с собой. Они отправились на север к реке Каме. Там по пути им встречались люди, которые тоже шли за лучшей долей. Так в странствиях они провели три года, пока не попали на речку Чумляк. Старик помер, и Степан остался один.

Совершенно неожиданно он оказался возле громадного болота, по берегам которого расположилось поселение каких-то людей. Степана пригрел один из мужиков. Он рассказал Степану, что за этим болотом лежат киргизские земли. Киргизы землю не обрабатывают, а живут тем, что пасут скот.

- Так что если ты будешь пахать и сеять, то они, скорее всего, препятствовать не будут,- почёсывая бороду, сказал Степану пригревший его мужик. 

- Но как туда попасть?

- Хочешь, можешь пожить у меня, но нужно поработать. Будешь хорошо работать, я тебя буду кормить. У меня здесь работают пять мужиков, которые хотят перейти это болото. С ними и пойдёшь!

- Хорошо, договорились, – согласился Степан.

На работе он сошёлся с таким же беглецом, как и он. Звали того Ефимом. Они вместе работали, косили траву, валили в лесу деревья, пилили брёвна на доски. После работы уединялись от других и мечтали о жизни за болотом. Степан и Ефим были ровесниками. 

Осенью, в конце сентября, зарядили дожди. И уже через две недели повысился уровень воды в реке. У друзей появился план. Если уровень воды в реке выше, то он будет выше и на болоте. Следовательно, возможно будет переплыть болото на лодке. Лодку можно взять у хозяина. Необходимо запастись продуктами и отправиться вперёд - к новой жизни.

Ранним утром путешественники спустили лодку на воду. Побросали в неё то, что приготовили для путешествия, и отправились в путь.

… Дождь с каждым часом усиливался. Друзья плыли уже более двух часов. Одному пришлось откачивать воду из лодки, пока другой усиленно грёб. Вокруг стояла стена из камыша и рогоза. Проходы в этой стене становились всё уже. Пытались прорубать их в камыше лопатами.  Но это был сизифов труд. Вокруг расстилался серо-зелёный ковёр, и не было видно чистой воды. Так в борьбе с водой в лодке и камышом прошёл день.

На следующее утро они наконец-то вышли на пятачок без камыша. Опустив в воду лопату, дна они нащупать не смогли. Но вода там стояла и никуда не двигалась. С лодки были видны чернеющие на горизонте кусты. Нужно пробиваться туда. Там должна быть твёрдая земля. Они снова яростно стали прорубаться через камыш и после отчаянной борьбы с растительностью в конце концов подплыли к кустам тальника. Как оказалось, заросшие кусты тальника окружали небольшой остров, который казался серо-зелёным морем. А за ним на приличном расстоянии виднелся ещё один. Было решено пробиваться туда.

Целый день был затрачен на борьбу с камышом, но друзья всё-таки добрались и до следующего острова. Он был больше предыдущего, а за ним простирались те же камышовые заросли. Пробившись через кустарник, путешественники оказались на небольшой поляне. Они очутились на твёрдой земле. Нужно было развести костёр, высушить одежду и, конечно, попить горячего чая. Для того чтобы развести огонь, нужен сухой мох. А кремень для того, чтобы высечь искры, у друзей имелся.

Костёр сумели разжечь. Благо, что и многодневный дождь наконец-то прекратился, но ночью температура резко опустилась, на землю упали первые заморозки. Что делать дальше? Куда двигаться? Где эта обетованная земля? Всё чаще приходило осознание того, что эта их затея с переходом болота провалилась. Не было пути ни назад, ни вперёд. Решили некоторое время пожить на острове. Из веток тальника начали строить шалаш с таким расчётом, что в середине будет костёр.

… С каждым днём всё больше холодало. Начал пролетать снег, а вода в болоте стала замерзать.

Друзья всё-таки нашли выход из создавшегося положения. Нужно было дождаться, когда болото замёрзнет, и идти дальше на запад. На это потребуется как минимум месяц, а пища подходила к концу. Сплели из тальника морды и пытались ловить рыбу. Опыт был удачный: поймали десяток желтобрюхих карасей. Некоторое время можно было прожить.

Между тем становилась всё холоднее и холоднее. Путешественники решили двигаться дальше. Лёд трещал под ногами, но не проваливался. Идя с большим трудом по зарослям камыша, они дошли до очередного острова. Снова нужно устраиваться для передышки и обогрева на новом месте. Запасы прочности и еды были на исходе. Из последних сил они взялись строить шалаш возле костра. Друзья уже мучились от жуткой простуды. А впереди их ждала мучительная смерть от голода.

Продолжение следует.

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18.08.2023 10:05

В Челябинске ограничили движение по улице Овчинникова

18.08.2023 09:58

В Челябинске в связи с угрозой птичьего гриппа собрался оперативный штаб

18.08.2023 09:42

Челябинская область отметит День филателии

18.08.2023 09:30

Южноуральские рыбоводы будут повышать квалификацию в ЧелГУ

18.08.2023 09:15

Челябинский Айболит Карен Даллакян обучит зооволонтеров Хабаровского края

18.08.2023 09:11

Украинский безэкипажный катер пытался атаковать корабли Черноморского флота

18.08.2023 08:57

ВСУ вновь пытались атаковать беспилотником объекты в Москве

18.08.2023 08:36

Челябинцев ждет премьера нового мистического шоу на ТВ-3 с победителем «Битвы экстрасенсов»

18.08.2023 08:19

Жемчужины фондов Исторического музея Южного Урала: к 97-летию Фиделя Кастро

18.08.2023 08:09

В Челябинске продлены ограничения движения на двух участках дорог

18.08.2023 07:57

В Челябинске четыре трамвая временно изменят маршруты

18.08.2023 07:44

В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

17.08.2023 23:17

В Челябинскую область поступило более 179 тысячи доз вакцины против гриппа

17.08.2023 19:38

Из здания гипермаркета на Братьев Кашириных эвакуировались сто человек

17.08.2023 19:20

В Челябинской области 18 августа – жара и без осадков

17.08.2023 19:06

ЮУЖД обеспокоены случаями травмирования граждан в Челябинской области

17.08.2023 18:55

Анонсы событий и мероприятий на 18 августа (18+)

17.08.2023 18:47

В Саткинском районе неизвестный застрелил медведя, виновного могут посадить за решетку

17.08.2023 18:05

Прокуратура Калининского района Челябинска переедет в новое трехэтажное здание

17.08.2023 17:38

В Озерске проходит Всероссийская творческая школа для юных талантов «Волшебство звука»

17.08.2023 17:32

Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области

17.08.2023 16:51

В Челябинске силовики проводят обыски у координаторов «Голоса»

17.08.2023 16:33

На улице Чайкиной в Челябинске на месяц закроют движение транспорта

17.08.2023 15:25

Приговор бывшему главному полицейскому Верхнеуральского района Яковлеву отменен

17.08.2023 15:24

Алексей Текслер предложил меры по совершенствованию системы общественного транспорта

17.08.2023 15:17

Экс-чиновник южноуральского минсельхоза останется под домашним арестом

17.08.2023 14:44

В Челябинске трамвай №20 изменит маршрут до середины октября

17.08.2023 14:07

В будни челябинцы предпочитают сэндвичи с ветчиной и сыром, в выходные – сырники

17.08.2023 13:42

На проспекте Победы в Челябинске ограничат движение транспорта

17.08.2023 13:36

Большинство челябинцев с сочувствием относятся к бездомным собакам

17.08.2023 12:56

Всероссийский этап марафона пройдет в Челябинской области

17.08.2023 12:15

В Челябинске снесут нежилые здания на улице Степана Разина

17.08.2023 11:36

Горячая вода постепенно возвращается в дома челябинцев

17.08.2023 11:19

Челябинцев приглашают на «Яблочный спас»

17.08.2023 11:10

Четыре ДТП произошли на железнодорожных переездах ЮУЖД с начала года

17.08.2023 10:55

«Зачебурашим»: мастерицы Челябинской области изготовили для бойцов необычные шевроны

17.08.2023 10:50

ЮУЖД напомнила пассажирам правила безопасного поведения на объектах магистрали

17.08.2023 10:44

Курорты ММК стали лидерами конкурса видеопрезентаций

17.08.2023 10:33

Суд отправил экс-директора челябинского «Геоцентра» Степанова под домашний арест

17.08.2023 10:29

Челябинские таможенники выявили нарушения на 230 миллионов рублей

17.08.2023 10:12

Снова гастроли: Детско-юношеский симфонический оркестр выступит в Москве

17.08.2023 09:56

Апелляционный суд отменил решение о ликвидации КСП Миасса, но точку ставить рано

17.08.2023 09:54

В Челябинске отремонтируют изношенную дорогу рядом с ж/д вокзалом

17.08.2023 09:07

В Ашинском районе 17 августа ограничат движение на трассе М-5

17.08.2023 09:06

ММК планирует перевести шахту «Чертинская-Коксовая» на безлюдную выемку угля

17.08.2023 00:18

В Челябинской области 17 августа – жара, местами дожди и грозы

16.08.2023 20:58

Вице-премьер доложила президенту о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале

16.08.2023 19:33

Дорожный ремонт в Челябинске обещают завершить в срок

16.08.2023 19:07

ФСБ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области

16.08.2023 18:37

Губернатор встретился с южноуральскими медиками, работающими в Волновахе

16.08.2023 18:29

Полицейские Челябинска выявили нарушения в деятельности пивнушки на Зальцмана

16.08.2023 18:12

Общественные территории Ленинского района Челябинска защитят от клещей

16.08.2023 17:57

Мэрия Челябинска сделала заявление по ситуации с земельными участками в районе Лесопарковой

16.08.2023 17:52

В Челябинске ограничили движение по улице Кирова

16.08.2023 17:43

В Минэкологии объяснили причины появления дымки в ряде городов Челябинской области

16.08.2023 17:40

В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках

16.08.2023 17:29

Все «лучшее» детям: в садики Челябинска поступило фальсифицированное масло

16.08.2023 17:26

Челябинский суд рассматривает дела директора «Флагмана»

16.08.2023 17:20

Выставка «Русская солонка» завершает свою работу

16.08.2023 16:59

Материалы в отношении чиновника мэрии Златоуста переданы в суд

16.08.2023 16:47

В Челябинской области за полгода умер 61 грудничок

16.08.2023 16:42

В Челябинской области растет ценность семьи

16.08.2023 16:17

Рядом со Снежинском пройдет юбилейный «Листопад»

16.08.2023 16:07

НМУ в шести городах Челябинской области сохранятся до вечера пятницы

16.08.2023 14:24

Россети: Все работы вблизи энергообъектов необходимо согласовывать

16.08.2023 14:23

В Челябинске 9 октября впервые -Легенды Блюза с оркестром. Blues Doctors

16.08.2023 14:02

Предприятие Челябинской области закупило для скотины кукурузу с опасным токсином

16.08.2023 13:47

В Магнитогорске колодец рядом со спортшколой уже не первый раз «теряет» крышку

16.08.2023 13:40

В лесах на юге Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность

16.08.2023 13:22

Ко дню города у чуриловцев появится своя благоустроенная набережная