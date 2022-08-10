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Ловелас на протезе

Как-то прочно засел в голове клич «Сиди дома», брошенный во время пандемии коронавируса. Этим летом можно было уже и не сидеть, но… Но никуда мы не поехали и, наверное, уже не поедем. Что остаётся? Остаётся вспоминать счастливые моменты прежних отпусков. А счастливые моменты – это, прежде всего, моменты весёлые и смешные. Вот о них-то и расскажу.

Несколько лет назад мы с мужем, младшей дочерью и десятилетним внуком приехали по путёвке в один уральский санаторий. Угодили как раз к обеду, чему были несказанно рады: в пути успели проголодаться. Мы думали, что столик будет на четверых, но, увы… За ним уже гордо восседал человек почтенного возраста. Увидев нашу подходящую к столу компанию, он сел ещё прямее и осмотрел нас с дочкой с ног до головы. Взгляд был очень даже оценивающий! И, извините, какой-то козлиный (такой же лихой, но при этом куда менее блудливый взгляд имел настоящий козел со звучным именем Трофим, живший при санатории)! Благообразные дедушки так не смотрят! Выяснилось, что он приехал два дня назад и что все две недели будет разделять с нами санаторные трапезы. Стали знакомиться. Сосед по столику, который явно был старше нас с мужем лет на двадцать, а то и на все тридцать, представился Василием. Вся наша семья дружно попыталась узнать отчество пожилого человека, но получила отказ - в резкой форме.

У каждого свои причуды… Что ж, будем обращаться к нему, как за границей – только по имени. Хорошо хоть разрешил говорить ему «вы». Во время обеда мы узнали, что Василию 86 лет, что на правой ноге у него протез: полноги он потерял в шахте ещё в молодости. Каждое лето благодаря своей инвалидности Василий разъезжает по разным санаториям. Может быть, из-за санаторного лечения престарелый мужчина и с протезом выглядел великолепно (а может, благодаря каждодневным ста граммам водочки).

Ростика Василий оказался небольшого, но фигура для его лет выглядела просто отлично: ни жиринки. На пляже наш бодрый дедуля отстёгивал протез и садился загорать, по сторонам смотрел горделиво и внимательно, всматриваясь в прелести отдыхавших по близости дам. К концу нашего пребывания в санатории соседушка сделался чёрным, как негр.

На следующий день за завтраком он предложил нам поехать в ближайший город на экскурсию (а дочери уже в первый вечер он игриво предложил тяпнуть водочки, ну или на крайний случай, пива – это сомнительное предложение Василий сделал ей, высунувшись с обнаженным торсом из своей комнаты, когда дочь шла по коридору; естественно, он получил отказ). Мы спросили, на чём можно туда добраться, а Василий ответил, что сам за рулём и с удовольствием нас свозит хоть куда. Оказывается, и в санаторий он своим ходом приехал – на старенькой, но бодрой (под стать хозяину) «Оке». Все, кроме мужа, как под гипнозом согласились. В город съездить хотелось, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Василий сказал, что с нами поедет и его сосед по комнате. Условились в определённое время встретиться у ворот. Когда наша троица подошла к назначенному месту, нашего 86-летнего водителя ещё не было. Зато там оказался седеющий восточный красавец лет 60-ти.

- Не сосед ли вы Василия, случайно? - ангельским голоском вдруг пропела моя 32-летняя дочь. - Не с нами ли вы сейчас поедете?

- Вероятно, с вами, красавицы! Между прочим, меня зовут Вано, можно Иваном, не обижусь, - ответствовал горец. Во всём его облике и словах чувствовалось кавказское благородство. Говорил он с приятным грузинским акцентом. Понятно, что и здесь отчество спрашивать было бесполезно, да и не нужно. Дочь, журналистка по профессии, за короткое время взяла у него самое настоящее интервью. Выяснилось, что он грузин, давно женат на русской женщине, которая с самой свадьбы соблюдает все известные законы гор. Но вот, правда, на этот раз забыла ему положить… шотку. Именно так необходимый каждому предмет назвал прекрасный Вано, имея в виду зубную щетку.

Василий явно опаздывал, Вано, как мы поняли, привык к точности во всём: он всё время смотрел на часы. Но сам же представитель солнечной Грузии и пытался заочно оправдать своего соседа-аксакала.

- Мы с дедом живём вместе всего два дня, но кое-какие наблюдения я уже сделал. Вот он сядет к телевизору и тут же засыпает, а то и во время разговора может неожиданно вздремнуть. И, кажется, храп у него наимощнейший. Ночью от него проснулся. Но, может, он не всегда так по-богатырски храпит, а только когда устанет? Всё-таки много километров проехал от дома до санатория…

Потом выяснится, что Василий издаёт оглушительный храп не только, как говорится, с «устатку». И это, как узнает Вано, далеко не всё, на что способен престарелый сосед!

Вано решил, что дед после обеда просто уснул. Решили подождать ещё немного.

Наконец мы увидели нашего водителя, который бодрой походочкой вышел на финишную прямую. Вано молча показал ему на часы: водитель опоздал на целых полчаса. Тот не отреагировал и велел нам загружаться. И только после того, как старенькая «окушка» с утробным урчанием стартанула с места и помчалась на запредельной скорости, меня охватил животный страх. «Деду восемьдесят шесть, он, возможно, в маразме, ему терять нечего, он одной ногой в могиле! А я-то какова! Угроблю и дочку, и внука, которые и пожить-то не успели!».

Теперь оставалось только уповать на небесные силы и верить, что при такой езде дед за рулём не заснёт. Я обратила внимание, что Вано сидел на первом сидении совершенно спокойно. Он потом нам признается, что мысленно ещё в самом начале пути попрощался с жизнью.

Возвращались мы тоже с ветерком, но было уже не так страшно: видимо, мы привыкли к дедовой манере вождения. Дедом, впрочем, мы только за глаза называли нашего соседа по столу, он же считал себя по меньшей мере орлом. Неотразимым орлом. Сначала свои чары он начал отрабатывать на моей Лизавете, но моя журналисточка оказалось девушкой не промах и ловко отметала все его поползновения. Он буравил её взглядом, намекал на прогулки под луной… И это в моём присутствии! Муж справлялся с обедом раньше всех и уходил на процедуры. Сделать деду замечание о неподобающем поведении было как-то неловко. Я молчала, а Лиза отшучивалась. К слову, сидел Василий всегда в хорошо расстегнутой рубашке, чтобы окружающие могли как следует разглядеть его молодое – по собственному утверждению Василия – тело.

Как-то раз все поужинали быстрее меня, и мы с дедом остались за столом вдвоём. Он прожёг меня своим козлиным взглядом и спросил, зачем я таскаю за собой мужа. Действительно, зачем люди семьями едут отдыхать в санаторий? Я думаю, ответ понятен, и я оскорбилась за вторую половину.

- А почему я должна ездить без него? – спросила я у деда, прямо глядя ему в глаза.

- Ты мне понравилась! Сильно! И я бы с тобой погулял! Ванька часто где-то бродит, да я ему сказал бы, чтоб он… Ну, сама понимаешь!

Вот тут меня разобрал смех: первый раз в жизни почти девяностолетний дед говорит со мной о «высоком»! Да он в самом что ни на есть маразме! Очень хотелось сказать что-нибудь вроде того: «Ах ты, старый козёл! Тебе о душе думать пора, а не о плотских утехах!» - и послать его далеко-далеко!

Вместо этого я, потупив взор, скромно сказала, что мужа люблю, поэтому не могу ответить на столь лестное для меня предложение. «К тому же, - сказала я, - дома вас ждёт верная и преданная жена (хотелось добавить – старушка). В конце концов я не могу стать разлучницей!»

- А ты всё-таки хорошенько подумай, я же тебя подарками одарю! – не сдавался Василий – ловелас на протезе.

- Нет-нет, я мужу верность храню, не могу пойти на измену! Извините, Василий!  Да к тому же здесь очень много одиноких молодых женщин, каждая за счастье почтёт, если вы начнёте за ними ухаживать!

Дед иронии в моих словах не услышал, и в голове его, наполненной маразмом, забрезжила надежда. А ведь вправду многие женщины в этом санатории отдыхают в одиночестве!

… Через два дня перед сном Лиза со свойственным ей красноречием рассказывала нам историю про деда Василия (она, в свою очередь, узнала её от Вано).

Оказывается, половину предыдущей ночи бедный кавказец провёл на берегу озера, предаваясь размышлениям о странностях любви. Мужчина он был довольно начитанный. Так вот у Чехова герои одного рассказа рассуждали о том, почему красивая горничная Пелагея полюбила местного повара – буяна и пьяницу. И решили, что это и есть странности любви. А теперь он думал, почему от силы пятидесятилетняя женщина пошла ночью в санаторный номер к 86-летнему старику с протезом вместо ноги? Тоже странности? Только странности чего? Вано видел, что у старика припасено шампанское, в городе тот приобрёл ещё и большой букет цветов. Может, женщина просто любила выпить?

В два часа дед позвонил Вано и бодрым голосом велел возвращаться. Горец был несказанно удивлён тем, что Василий не спал, а бодрствовал, пребывая в прекрасном настроении. А ещё дед готов был поделиться подробностями этой ночи, но Вано деликатно его остановил. А дальше понеслось: ловелас на протезе вошёл во вкус. Женщины из-за его расположения едва не дрались! В день отъезда одновременно двух дам сердца он никак не мог сделать выбор, кому из них подарить цветы. Букет у него был только один, не рассчитал дедуля, что отъезжающих зазноб будет две, а не одна. К слову, новых «жертв» Василий зорко высматривал на вечерних дискотеках, где лихо отплясывал на протезе и был при этом не хуже соперников с двумя ногами (правда, самым несравненным танцором был Вано).

За похождениями нашего соседа по столу наблюдал уже весь санаторий, а моя Лиза знала больше всех: она подружилась с Вано, который оказался очень интересным человеком, к тому же с большим чувством юмора.  Вано и рассказывал истории про деда-ловеласа, а незадолго до нашего отъезда, дочь, хихикая, сказала:

- А знаешь, мама, Вано говорит, что Василий в тебя влюбился и просит твой номер телефона. Мы всё равно уезжаем, поэтому я ему твой номер продиктовала. Давай посмотрим, что он будет делать. Папе не говори, мало ли чего!

- Ладно, дочь! Согласна, уж очень всё это смешно! У меня почти девяностолетний Ромео! Хотя нет, какой он Ромео! Он же ловелас на протезе!

…И вот наше прощание с санаторием, с соседями по номеру. И, конечно, провожать нас пришли Вано и Василий – местный дед-сердцеед. В руках у последнего был букет, но мне он его не подарил. Может, боялся супруга (он у меня мужчина крупный – мелкого и хлипкого Васю зашиб бы одним ударом), а, может, у меня была конкурентка!

… Он позвонил через неделю и с придыханием прошептал:

- Дорогая, это я, твой Василий из санатория! Я возвращаюсь домой и могу завернуть к тебе. Я понимаю, муж дома, но я тебя приглашаю в придорожное кафе. Там мы с тобой наконец-то останемся вдвоём! Умоляю, я влюбился в тебя, как мальчишка, не откажи!

- Увы, Василий, мы на отдыхе на море! Не могу составить вашего счастья (в это время с книжкой в руках я лежала на своём диване)! Рада была познакомиться с таким неординарным человеком! Прощайте, Василий!

- Прощай, дорогая! Как мы могли быть счастливы с тобой! - на этих его словах я отключила телефон.

Василия из списка своих абонентов я, конечно же, сразу убрала.

Прошло четыре года. Высветился незнакомый номер. Я ответила и тут же услышала знакомый старческий голос с придыханием:

- Дорогая, это я, Василий из санатория! Помнишь меня? Я ведь из тех, кого забыть невозможно!

- Конечно, помню. Как ваше здоровье, ездите в санатории поправлять здоровье? - задала я вежливые вопросы.

- Я вот юбилей только что отпраздновал! Отмечал его в том санатории, где мы с тобой познакомились четыре года назад!

Вот это память у деда! Сколько же ему? Ого, девяносто!

- Поздравляю, Василий! Здоровья вам! Долгих вам лет, счастливых и радостных! – и я уже хотела распрощаться, но Василий продолжал:

- Я недалеко от вашего города, давай встретимся наконец в придорожном кафе! Мы будем только вдвоём, мужу не говори! – сделал опять лестное предложение Василий.

Вдвоём в кафе с девяностолетним дедом – это же мечта всей моей жизни! Все четыре года только и думала, как бы мне оказаться с ним наедине в придорожном кафе! Но вслух сказала:

- Ах, Василий, какая досада! Мы опять на море, и нет никакой возможности увидеться! Но какие наши годы! А пока прощайте, Василий!

- Прощай, любимая! – как эхо откликнулся наш девяностолетний ловелас на протезе.

…Больше Василий мне не звонил. Интересно, жив ли он, угомонился ли наконец или по-прежнему «охмуряет» женщин и девушек в санаториях Урала? Если даже у нашего ловеласа и был маразм, то склероза точно не было! А старость его оказалась очень бурной и насыщенной, причем с одним уклоном – любовным. А кто скажет, что это плохо? Тем более для того чтобы быть в строю, Василий не забывал и про стимулирующие его мужественность препараты.

Автор: Тамара Николаева
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Бизнесмен из Троицка осужден за взятку таможеннику

10.08.2022 11:21

В Челябинске зарегистрировано превышение ПДКмр формальдегида и фторида водорода

10.08.2022 11:12

История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом

10.08.2022 11:05

В Троицком районе при попытке на спор переплыть реку утонул 27-летний парень

10.08.2022 10:48

Книга – лучший друг: большинство россиян не представляют своей жизни без чтения

10.08.2022 10:24

ВТБ: спрос на карты «Мир» на Южном Урале вырос в 2,5 раза

10.08.2022 10:22

ММК сообщил о модернизации производства «Огнеупора»

10.08.2022 10:21

В Челябинской области появились «электронные» рецепты

10.08.2022 10:07

Минцифры: Собирать биометрию россиян без их согласия не будут

10.08.2022 09:37

Камерный театр первым  в Челябинске стартует в новый сезон

10.08.2022 07:29

Челябинцы отправятся с артистами театра «НитьЯ» в путешествие по просторам человеческой души

09.08.2022 22:04

Михаил Скоков назначил еще одну служебную проверку в полиции Челябинска

09.08.2022 19:36

НМУ объявлены еще в одном городе Челябинской области

09.08.2022 19:25

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 17 августа

09.08.2022 19:17

В среду в Челябинской области жарко и преимущественно без осадков

09.08.2022 18:52

Анонсы событий и мероприятий на 10 августа

09.08.2022 18:34

Старейшее уральское предприятие отмечает 80-летие

09.08.2022 17:34

Полицейские Челябинской области продолжают проводить «Зарядку со стражем порядка»

09.08.2022 17:20

Депутаты ЗСО Челябинской области контролируют ход подготовки школ к новому учебному году

09.08.2022 16:34

В ЮУрГУ торжественно подписали приказ о зачислении рекордного числа студентов-бакалавров

09.08.2022 16:08

Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов

09.08.2022 15:42

Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды

09.08.2022 15:37

Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска

09.08.2022 15:24

Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»

09.08.2022 15:17

В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек

09.08.2022 15:09

Спасенный в Челябинске амурский тигр Гектор полетит на Дальний Восток

09.08.2022 13:51

Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске

09.08.2022 13:37

ММК приглашает юных художников к участию в конкурсе детского рисунка на тему безопасности

09.08.2022 13:36

Работу челябинских онкологов высоко оценили на всероссийском уровне

09.08.2022 13:19

Молодые металлурги досрочно завоевали чемпионство Спартакиады в честь 90-летия ММК

09.08.2022 13:17

В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших

09.08.2022 13:05

В Магнитогорске стартовал очередной мемориал Ромазана

09.08.2022 13:03

Какое влияние оказывает музыка на человеческий мозг?

09.08.2022 12:53

В Историческом музее в Челябинске представили историю на кончиках пальцев

09.08.2022 12:38

Заместители Текслера получили новые руководящие посты

09.08.2022 11:55

Объем вкладов жителей Уральского федерального округа за год вырос на 50 миллиардов рублей

09.08.2022 11:48

Подросток натравил собаку на челябинку из-за сделанного замечания

09.08.2022 11:35

Отставка в минсельхозе Челябинской области

09.08.2022 11:32

Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве

09.08.2022 09:57

Новое назначение в аппарате губернатора и правительства Челябинской области

09.08.2022 09:27

На Южном Урале возобновился рост ипотечного кредитования

09.08.2022 09:13

В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути

09.08.2022 08:47

«Балаганчик сказок» даст уличные спектакли в трех городах Челябинской области

09.08.2022 08:15

В Челябинской области объявлен дополнительный набор на военную службу по контракту

09.08.2022 08:09

Скоков - Меньшенину: Все случаи волокиты и незаинтересованности среди полицейских должны быть искоренены

08.08.2022 22:34

Во вторник в Челябинской области жара

08.08.2022 21:07

Анонсы событий и мероприятий на девятое августа

08.08.2022 17:31

В Еткуле померились силами ветераны спорта

08.08.2022 17:23

Минэкологии объяснило причину дымки, тумана и запаха гари в период НМУ в Челябинске

08.08.2022 17:00

Роллеры проехали сто километров по Челябинску за 13 часов

08.08.2022 16:39

НМУ в Челябинской области продлятся по 10 августа, жители жалуются на ухудшение самочувствия

08.08.2022 16:37

Дело бывшего замглавы Ашинского района передано в суд

08.08.2022 16:27

Котова снова требует, чтобы к началу рабочего дня Челябинск был очищен от мусора и бутылок

08.08.2022 15:54

Пьяная автоледи из Катав-Ивановска, по вине которой погибли два человека, отправилась в СИЗО

08.08.2022 15:21

В Перми открывается фестиваль «Щит России»

08.08.2022 15:17

С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации

08.08.2022 15:15

1 октября 2022 года в Челябинске состоится квест-шоу ростовых кукол. Щенки играют с Хаги-Ваги

08.08.2022 15:14

Проект благотворительного фонда «Металлург» победил в конкурсе грантов губернатора

08.08.2022 14:32

Скоков представил нового главного полицейского Челябинска

08.08.2022 14:16

В Челябинске помолились за российское воинство

08.08.2022 14:04

Супер-пирожное «Аркаим» испекут для фестиваля «Крынка»

08.08.2022 13:58

Челябинская область и Казахстан завершили совместную спецоперацию на границе

08.08.2022 13:51

В Челябинской области растут темпы платежей налога на профдоход

08.08.2022 13:47

ММК совершенствует контроль за отгрузкой продукции

08.08.2022 13:38

Котова потребовала прочистить все ливневки до начала осени

08.08.2022 13:16

Россия привлекла рекордное число трудовых мигрантов

08.08.2022 13:12

Скоков назначил служебную проверку в полиции Челябинска

08.08.2022 12:47

«Интерсвязь» готова заплатить 200 тысяч рублей за имена вандалов, атаковавших «умные домофоны»

08.08.2022 12:28

В Челябинске по поручению Котовой увеличат количество автобусов на городских маршрутах

08.08.2022 12:26

ВТБ открыл офис нового формата в Миассе

08.08.2022 12:21

В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом за сутки

08.08.2022 12:21

Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор посетил Магнитогорские электрические сети

08.08.2022 12:18

На ММК работает комиссия экспертов Роскачества

08.08.2022 12:01

В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»

08.08.2022 11:55

Челябинец осужден за секс с 13-летней девочкой

08.08.2022 11:42

Челябинку приговорили к обязательным работам за убийство соседского той-терьера

08.08.2022 11:21

Спикер Александр Лазарев поздравил ЮАИЗ с юбилеем

08.08.2022 11:17

Экскурсии на ММК стали частью федерального проекта «Россия: 85 приключений»

08.08.2022 11:05

Челябинска заявила об избиении мамы группой лиц, представившихся полицейскими

08.08.2022 10:37

В Челябинске стартует завершающий этап опрессовок

08.08.2022 10:29

Открытые люки в Челябинске обернутся административными делами

07.08.2022 15:13

Жара не отступает: понедельник в Челябинской области будет жарким

07.08.2022 15:03

На Таганае сорвавшимся с горы камнем травмирована шестилетняя девочка

07.08.2022 14:59

Пожарные тушили баню на берегу озера Тургояк

07.08.2022 14:54

На 12 миллионов рублей два южноуральца «развели» предприятия России

07.08.2022 14:49

На трассе М-5 пассажирский автобус с туристами попал в аварию

07.08.2022 14:45

Челябинца, задушившего 19-летнюю девушку, отправили в СИЗО

06.08.2022 19:00

На «Путинский» пляж пришла полиция

06.08.2022 15:00

Начальник полиции Златоуста возглавил ОМВД по Еманжелинскому району

06.08.2022 13:56

Челябинский бизнесмен, давший взятку вице-мэру Извекову, заплатит штраф в 13,5 миллиона рублей