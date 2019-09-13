Новейший челябинский трамвай опять сломался
Фото: 
Челябинский транспорт / Вконтакте
Общество
Сегодня, 16:31
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске новый трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода снова сломался. На этот раз уже не во время тестовых испытания, а в свой первый официальный рабочий день. Движение в сторону площади Революции было парализовано большем, чем на час.

Новый челябинский трамвай вышел на линию 12 сентября. Он курсировал по маршруту №3. В районе девяти часов вечера он сломался в районе стадиона «Локомотив». Из-за этого было парализовано движение трамваев площади Революции.

По предварительной информации, у нового трамвая снова произошел сбой электроники. Для исправления неисправностей вызваны специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Как сообщало ранее агентство, это уже не первая поломка транспорта. Шестого сентября новый челябинский трамвай не выдержал испытаний сломался во время первого же рейса. Как сообщили тогда пользователи социальной сети, новый трехсекционный трамвай, оказывается не такой уж и новый. Он был выпущен декабре 2015 года. В этом же году поступил на испытание в Самару. Через три месяца был введен во временную эксплуатацию, а в апреле 2017 трамвай был возвращен на Усть-Катавский вагоностроительный завод. В июле 2018 года им заинтересовался Санкт-Петербург, но через четыре месяца его также вернули обратно производителю.

Автор: 
Инна Шемаева
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